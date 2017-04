ANA CATERINA MORARIU/ Giulia riceve una notizia scioccante (Tutto può succedere 2)

Tutto può succedere 2, foto

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, ANA CATERINA MORARIU E' GIULIA (OGGI, 20 APRILE) - Riprendono le storie della famiglia Ferraro, protagosti nella fiction di Rai Uno Tutto può succedere. Nei nuovi episodi ritroveremo l'intero cast della prima stagione tra cui Ana Caterina Morariu, interprete del personaggio di Giulia. La donna è la terza figlia di Ettore ed Emma e madre di Matilde. E' un avvocato di successo, sposata con Luca (Fabio Ghidoni), un legale senza lavoro. Nel corso della prima stagione resta incinta ma al termine della serie perde il bambino che ha in grembo. Giulia è una donna ambiziosa e una madre amorevole per sua figlia, anche se rischia di trascurarla a causa del troppo lavoro. Se nelle prime puntate si è dimostrata severa e intransigente, nel corso di Tutto può succedere si è dimostrata più umana e disponibile nei confronti di Matilde, riuscendo a conciliare lavoro e famiglia. Giulia è stata, senza dubbio, uno dei protagonisti più amati della prima stagione ma cosa le riserva il futuro in questa seconda serie? La donna riuscirà, finalmente, a coronare il suo sogno di diventare mamma per la seconda volta?

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, GIULIA RICEVE UNA NOTIZIA SCIOCCANTE (OGGI, 20 APRILE) - Al termine della prima stagione di Tutto può succedere abbiamo visto Giulia disperata per la perdita del figlio che portava in grembo e desiderosa di avere la famiglia accanto in questo dolorosissimo momento e anche all'inizio della seconda stagione il desiderio di maternità sarà più forte di tutto. Tuttavia, come dichiara la stessa Ana Caterina Morariu a Rayplay, il suo personaggio affronterà una grande difficoltà: non può più avere figli. La donna ha dichiarato di essere stata molto supportata in queste scene complicate. La Morariu ci dice che Giulia si metterà in gioco, come donna e come sorella, non viene sopportata e si ritroverà ad avere un rapporto conflittuale per loro. Tuttavia, è in arrivo anche un momento positivo per lei. La donna e il marito, su consiglio e suggerimento della figlia Matilde, decideranno di adottare un bambino: Dimitri. Nelle scene esclusive che sono state diffuse, si vede Giulia mandare un video al nuovo "arrivo" della famiglia tramite lo smartphone, facendogli conoscere tutti i suoi cari. Dimitri non riuscirà ad adattarsi molto facilmente e quindi, l'avvocatessa maturerà una decisione: prendersi una pausa dal lavoro. Dopo la pioggia verrà il sereno anche per lei e sarà interessante vedere l'evoluzione di Giulia in Tutto può succedere 2.

TUTTO PUO'SUCCEDERE 2, LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA (OGGI, 20 APRILE) - Torna Tutto può succedere 2, remake di Parenthood. Sono state previste quattro stagioni e nel corso di questa nuova annata ne vedremo di tutti i colori. Nella prima puntata troviamo Carlo e Feven finalmente pronti per le nozze anche se un litigio tra Emma e Genet rischia di mandare a monte tutto. Elia, l'ex marito di Sara, rientra in città per riallacciare i rapporti con i figli. Giulia scopre di non poter avere figli mentre Alessandro e la moglie vogliono conoscere il sesso del loro figlio anche se hanno paura che se nascesse maschio avrebbe più possibilità di soffrire con la sindrome di Asperger. Ambra conosce Giovanni, un ragazzo che apprezza la sua passione per la musica. Tutto può succedere 2 andrà in onda per 13 appuntamenti per un totale di 26 episodi e vedrà anche una cameo di Samuele Bersani.

