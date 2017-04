ANACONDA/ Su Italia 1 il film con Jon Voight e Jennifer Lopez

Il film è in onda su Italia 1 in seconda serata

ANACONDA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - Anaconda è il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere horror e thriller che è stata diretta nel 1997 da Luis Llosa mentre nel cast troviamo nomi celebri come Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice Cube, Jonathan Hyde, Owen Wilson e Eric Stoltz. Il film Anaconda ha riscosso un certo successo nel corso del tempo, tanto che sono stati girati ben tre episodi successivi. La produzione di Llosa ha vinto il premio per la miglior creatura in 3D alla World Animation Celebration del 1998 e per la miglior attrice (Jennifer Lopez) agli ALMA Awards dello stesso anno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ANACONDA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film si apre con una scena che proietta immediatamente lo spettatore nel pieno della vicenda, la barca di un bracconiere viene attaccata da una misteriosa creatura e l'uomo si suicida per non diventare una vittima del suo aggressore. Tempo dopo la regista Terri Flores, interpretata da Jennifer Lopez, risale lo stesso fiume per girare con la propria troupe un documentario su una tribù indiana scomparsa. Il gruppo offre ospitalità a Paul Serone (Jon Voight), cacciatore di serpenti. Ben presto, però, la troupe si rende conto di trovarsi in una situazione pericolosa. Il professore di antropologia Steven Cale viene punto da una vespa enorme e, come se ciò non bastasse, numerosi serpenti attaccano il gruppo, piovendo letteralmente dall'alto. Poco dopo il capitano Mateo, il quale accompagna la troupe di Terri, viene aggredito da un anaconda di dimensioni colossali, tanto forte da spezzare l'osso del collo del malcapitato. Quando Serone ipotizza la probabile causa della scomparsa del capitano, diventa difficile fronteggiare il panico che dilaga tra i membri del gruppo. Le intenzioni di Paul Serone sono ben presto chiare, egli vuole catturare un anaconda vivo e venderlo per arricchirsi. Si susseguono diversi colpi di scena, tra cui la rivelazione dell'alleanza originaria tra Serone, Mateo e il bracconiere dell'inizio del film. Gli avvenimenti finali diventano sempre più concitati, il malvagio Serone scompare nel fiume grazie all'intervento del professor Cale, ma fa in tempo a uccidere a sua volta un membro della troupe, la produttrice Denise Kalberg. Il mostruoso anaconda viene sconfitto, ma i caduti in questa terrificante e inaspettata avventura sono numerosi.

© Riproduzione Riservata.