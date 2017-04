AVANTI UN ALTRO/ Chi giocherà oggi, 20 aprile 2017? La saggezza di Osho e Buco, video

Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE 2017: CHI GIOCHERÀ OGGI? LA SAGGEZZA DI OSHO E BUCO, VIDEO - Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano a farci compagnia stasera alle 18.45 su Canale 5 con una nuova puntata di Avanti un altro, il fortunato game show della rete ammiraglia Mediaset. Come ogni giorno diversi concorrenti sfileranno davanti al conduttore e risponderanno alle domande di Bonolis, sperando di pescare dal “pidigozzaro” una cifra abbastanza alta da permettergli di arrivare alla sfida finale, quella in cui bisogna rispondere in maniera “sbagliata” a tutte le domande nel minor tempo possibile per aggiudicarsi il montepremi. Il minimondo di Avanti un altro ci offre ogni sera strani personaggi come la Bonas, Lo scienziato Pazzo, il Gladiatore. Anche Bonolis a volte però si traveste, come è accaduto ieri. Insieme alla sua fedele spalla Laurenti, il conduttore ha infatti interpretato la gag dei due santoni, Osho e Buco, ponendo alla concorrente Catia domande decisamente “ascetiche”. Imperdibile, oltre al travestimento di Bonolis e Laurenti, il divertente balletto prima delle domande: clicca qui per vederlo.

