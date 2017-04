Anticipazioni Beautiful americane 21 aprile: Katie ha un nuovo piano per liberarsi di Quinn

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 21 APRILE: LA SORPRESA DI BROOKE A BILL - Siamo oramai giunti al termine di una settimana di Beautiful particolarmente ricca di novità, riguardanti soprattutto la sfilata della Spectra Fashions. Ma insieme alle vicende relative a Sally e a tutte le conseguenze del caso, domani assisteremo ad un nuovo passo in avanti nella relazione dei Brill. Archiviata definitivamente la sua storia d'amore con Ridge, che si è rovinato con le sue stesse mani, la Logan si presenterà al cospetto del magnate dell'editoria con le migliori delle intenzioni. Gli rivelerà di non avere più nessun legame sentimentale con il sarto e di essere pronta a riprendere la loro relazione dove era stata interrotta. E alle parole faranno seguito anche i fatti: la Logan, infatti, dimostrerà di avere le idee chiare sotto ogni punto di vista, presentandosi niente meno che in biancheria intima, ricoperta da tanti dollari. Quale abito potrebbe essere più ideale per Dollar Bill?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 21 APRILE: IL NUOVO PIANO DI KATIE - Insieme alle vicende riguardanti il ritorno di fiamma di Brooke e Bill, oggi a Beautiful si tornerà a parlare della scoperta di Katie. Anche lei, infatti, sarà tra i pochi ad essere a conoscenza del bacio scambiato tra Ridge e Quinn e della grande arma in suo possesso per sconfiggere la terribile gioielliera. Cosa accadrebbe infatti se Eric venisse a scoprire la verità? Di questa possibilità oggi la madre di Will parlerà proprio con Ridge, raccontandogli il piano elaborato per sfruttare a suo vantaggio questa situazione. Di cosa si tratterà? Proprio del tanto desiderato lavoro alla Forrester Creations o di qualcosa di più grave? In attesa di scoprirlo, i rumors riguardanti la pazzia di Quinn si fanno sempre più insistenti. Sembra infatti che la Fuller, preoccupata di perdere il ricco Eric, molto presto perderà il controllo tornando ad essere la donna pericolosa dei tempi del rapimento di Liam. Sarà proprio Katie a subirne le conseguenze?

© Riproduzione Riservata.