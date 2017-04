BEAUTIFUL / Anticipazioni americane e italiane: Forrester e Spencer alleati contro la Spectra Fashions

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 APRILE: STEFFY E RIDGE SODDISFATTI MA... - La puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi su Canale 5 comincerà nel migliore dei modi per Steffy e Ridge. Lo stilista si presenterà a villa Forrester mostrando a Quinn il certificato di nozze non firmato e, organizzerà il trasloco delle sue cose, con tanto di squadra di operai al seguito. La Fuller non avrà tempo e voglia di litigare e, dopo l'ennesimo scontro, deciderà di dedicare tutta se stessa alle cure del marito, tornando subito da lui in ospedale. In sua assenza, Ridge verrà raggiunto da Steffy e la coppia festeggerà la grande novità, felice per essersi liberata della gioielliera almeno fino a quando Eric si sentirà meglio. Ma padre e figlia canteranno vittoria troppo presto: passerà soltanto qualche minuto e Carter si presenterà da loro con la peggiore delle notizie. Anche se il certificato di matrimonio non era stato firmato, Eric aveva comunque messo le cose in chiaro, firmando una procura a favore di Quinn che nessuno potrà d'ora in avanti cacciare dalla villa!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: FORRESTER E SPENCER ALLEATI CONTRO LE SPECTRA - Interessanti anticipazioni giungono dalle puntate americane di Beautiful, nelle quali i Forrester si preparano alla contromossa per vendicarsi del sabotaggio. Le Spectra hanno rubato la loro nuova collezione e l'hanno presentata davanti ai clienti e alla stampa, ottenendo un grande successo. La nuova casa di moda potrà dirsi salva e i piani di Bill, pronto ad acquistare l'edificio nel quale ha sede, saranno destinati al fallimento. Le due famiglie, unite come non mai dopo il matrimonio di Steffy e Liam, arriveranno molto presto ad un compromesso che potrà portare ad importanti vantaggi per entrambe. Sembra infatti che Bill metterà da parte ogni ostilità con il sarto (soprattutto ora che ha potuto riavere Brooke nella sua vita) per unirsi alla sua famiglia per distruggere le Spectra una volta per tutte. Resta a tal proposito un grande punto interrogativo: che ruolo avranno Thomas e Wyatt in tutto questo? Uno di loro proteggerà Sally da quella che sembra un'inevitabile sconfitta?

