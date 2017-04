BELEN RODRIGUEZ/ Video, futuro da cantante per la showgirl argentina? (Oggi, 20 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ARGENTINA PRONTA A STUPIRE COME CANTANTE – Belen Rodriguez trova sempre il modo di stupire i fans. La showgirl argentina, infatti, dopo aver condotto con successo tantissimi programmi in prima serata, a maggio, tornerà in tv accanto a Simona Ventura nella nuova edizione di Selfie – Le cose cambiano. Una nuova sfida che Belen ha deciso di accettare perché amante della bellezza come ha confessato al settimanale Chi. “Ho sempre goduto nel vedere le donne diventare più belle, e vale anche per gli uomini. Ogni volta li faccio diventare più fighi, guarda le foto dei miei ex prima e dopo che sono stati con me, ho lasciato loro in eredità la grande bellezza". Belen, però, oltre a lavorare come modella e come conduttrice potrebbe nuovamente stupire i suoi fansi lanciandosi nel mondo della musica.

Su Instagram, la showgirl argentina ha pubblicato due video in cui si diletta a cantare. Bellissima e sempre al top della forma, Belen ha regalato una meravigliosa esibizione che ha incantato i fans. Tanti i complimenti ricevuti per la voce calda e sensuale che la Rodriguez sfoggia ogni volta che canta. Al suo fianco si nota la mano tatuata, sarà di Andrea Iannone, sempre al fianco della sua bellissima donna con cui cerca di trascorrere il maggior tempo possibile? Cliccate qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.