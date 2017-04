BOSTON – CACCIA ALL’UOMO/ Da oggi al cinema il film diretto da Peter Berg con Mark Wahlberg (20 aprile 2017)

BOSTON – CACCIA ALL’UOMO

BOSTON - CACCIA ALL’UOMO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (20 aprile 2017) - Boston-Caccia all'uomo è il nuovo film del regista americano Peter Berg, il 20 aprile in uscita in tutte le sale cinematografiche italiane. Il cast è formato da attori del calibro di Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons, Michelle Monaghan, Alex Wolff. In lingua originale la pellicola si intitola "Patriots Day" e si basa su un fatto realmente accaduto: l'attentato terroristico del 2013 durante la maratona di Boston che causò la morte di tre persone.

BOSTON - CACCIA ALL’UOMO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (20 aprile 2017) - Boston, 15 aprile 2013. La città è in fermento, pronta a celebrare l'anniversario dell'inizio della rivoluzione americana, il Patriots Day. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella giornata di festa: tanti spettatori ai bordi del percorso, musica dal vivo, fiumi di birra e le splendide studentesse del Wellesley College che distribuiscono baci a metà del tragitto. Ma soprattutto, ci sono atleti ed appassionati provenienti da tutto il mondo pronti a partecipare alla maratona di Boston, la più antica tra quelle moderne. Per garantire la sicurezza dell'evento è presente anche il sergente Tommy Sauders con la sua squadra. Tutto sembra andare nel migliore dei modi, quando all'improvviso l'esplosione di due ordigni spezza il clima di festa della città ed interrompe l'euforia dei festeggiamenti ai vincitori della maratona che già avevano tagliato il traguardo. Le bombe sono state piazzate a pochi metri dal'arrivo sulla Boylston Street, provocando delle gravissime conseguenze: 3 morti e 264 feriti. Polizia ed Fbi, grazie ai sistemi di videosorveglianza riescono in tempi brevissimi ad identificare i colpevoli: sono due fratelli di origine cecena. In una città sotto choc, ma con la forza di rimanere unita e lucida anche in momenti drammatici come questi, tutti vogliono dare il proprio contributo: soccoritori, medici, spettatori e perfino i corridori. La caccia agli autori del vile atto terroristico è aperta e il sergente Tommy Sauders sarà il protagonista.

BOSTON - CACCIA ALL’UOMO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (20 aprile 2017) - Con la pellicola Boston-Caccia all'uomo, il regista Peter Berg dimostra ulteriormente tutto il suo patriottismo. E lo fa celebrando il coraggio e l'orgoglio di tutta una città: quella di Boston, ferita nel suo giorno più importante ma mai arresa. Anche nei precedenti film o nelle serie tv, Berg dimostra il suo senso patriottico. Infatti sono sempre presenti delle sequenze con la bandiera americana in primo piano. Il film è già uscito negli Stati Uniti in un numero limitato di copie il 21 dicembre 2016, ma solo il 13 gennaio 2017 è stato distribuito in tutte le sale cinematografiche. Boston-Caccia all'uomo ha incassato nelle prime 10 settimane 31,8 milioni di dollari, 257 mila dollari solo nel primo weekend.

