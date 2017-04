CIAO AMORE VADO A COMBATTERE/ Da oggi al cinema il film diretto da Simone Manetti (20 aprile 2017)

Ciao amore vado a combattere

CIAO AMORE VADO A COMBATTERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (20 aprile 2017) - Il film Ciao amore, vado a combattere è in realtà un film-documentario che segue le vicende della vita di Chantal Ughi, una modella delusa dall'amore, che cerca di riscattarsi dedicandosi al combattimento. Il titolo originario è 'Goodbye darling, I'm off to fight' ed è stato girato in tempi record tra l'Italia e la Thailandia. Il regista è Simone Manetti il quale ha diretto una serie di attori poco noti che, in realtà, sono persone che interpretano loro stessi. La protagonista è Chantal Ughi, affiancata da Andrew Robert Thomson, Anissa Meksen e Benoit Mateu. Il film è stato presentato per la prima volta nel 2016 al Newport Beach Film Festival ed in seguito al Biografilm ed in entrambi i casi ha riscosso un notevole successo.

CIAO AMORE VADO A COMBATTERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (20 aprile 2017) - Ciao amore, vado a combattere è la storia di Chantal Ughi, una bellissima ed attraente ragazza che sfortunatamente subisce una forte delusione amorosa che la costringe a rivedere la sua vita. Nonostante la sua professione sia nel mondo dello spettacolo decide di dedicasi alla Thai Boxe per riuscire a riprendersi dopo la rottura. Chantal si trasferisce in Thailandia, terra di emozioni e di tradizioni, per affinare le sue arti: inizialmente la sua vacanza sarebbe dovuta durare solo quattro settimane, ma poi si prolunga per ben cinque anni. Durante questo periodo la ragazza non solo affronta i suoi sentimenti, ma anche il suo passato tormentoso. Si allena, combatte e si impegna, fino a sviluppare una tecnica e una muscolatura alla pari di quella di un uomo; da allieva diventa insegnante. I suoi sforzi saranno ben ripagati: dopo un breve momento di pausa trascorso in Italia, Chantal ritorna nel Paese che le ha dato una seconda chance e lotta per conquistare il titolo mondiale di Thai Boxe, tra dure sfide e sentimenti contrastanti.

CIAO AMORE VADO A COMBATTERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: TRATTO DA UNA STORIA VERA (20 aprile 2017) - Il regista Simone Manetti ha dichiarato di essere rimasto immediatamente affascinato dalla storia di Chantal, fin da quando la sentì raccontare da una sua amica nel lontano 2013. Decise di mettersi in contatto con lei e scoprì diverse curiosità sulla ragazza. In primo luogo che aveva avuto diversi impieghi, come attrice in Italia, poi modella in Giappone, cantante negli Stati Uniti ed infine lottatrice in Thailandia. Venne a sapere che Chantal era passata dall'essere una donna da palcoscenico ad una forte combattente e che si era ritirata dopo più di cinquanta incontri. Il film è quindi tratto quindi da una storia vera, tratta dai racconti e dai diari di Chantal, oltre che dalle testimonianze delle persone coinvolte. Gran parte delle scene sono state girate in fretta, in poco più di due settimane, poco prima del momento in cui la ragazza sarebbe tornata in Thailandia per combattere per la famiglia reale, tentando di conquistare per l'ultima volta il titolo mondiale. Il film in uscita nelle sale italiane il 20 aprile 2017 ha già riscosso un notevole successo e ha vinto diversi premi in ambito internazionale. E' stato nominato e premiato come 'Miglior Film' al Biografilm Festival, ha ricevuto il 'Premio Giuria' al Newport Beach Film Festival e quello come 'Migliore Documentario' al Molise Cinema 2016.

