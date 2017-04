Claudia Gerini/ "Tradisce" Andrea Preti con l'amica Alessia Barela? L'attrice furiosa coi paparazzi!

Claudia Gerini (Chi)

Claudia Gerini beccata in atteggiamenti affettuosi con Alessia Barela: più che amiche? L'attrice risponde furiosa - Claudia Gerini torna a far parlare di sé e stavolta non per la sua storia d'amore con Andrea Preti. Il settimanale Chi ha pizzicato l’attrice a Roma, nella zona di Ponte Milvio, insieme ad Alessia Barela, sua collega e carissima amica fin dai tempi in cui entrambe facevano parte del cast del programma televisivo Non è la Rai. Nelle immagini le due si scambiano coccole, abbracci, massaggi e simpatici selfie, e la grande vicinanza delle due porta addirittura a sospettare che possa trattarsi di più di una semplice amicizia. Questo porta però la Gerini a dire la sua con non poco fastidio: "Sembra che la mia vita sia diventata un reality show. Ogni passo, ogni mio momento è raccontato dai fotografi: praticamente non posso più vivere. Ero con Alessia, mia amica da vent’anni, non la vedevo da tempo. E quindi?».

Claudia Gerini non ci sta e di fronte a queste illazioni chiarisce: «Non capisco l’interesse per queste fotografie. Sono in giro con una persona a me cara e alla quale sono molto affezionata. Ci vogliamo bene e non la vedevo da tanto. Tutto qui». L'attrice confessa di vivere un momento fantastico dal punto di vista professionale e si definisce attualmente serena e felice ma non ci sta a "utta questa attenzione mediatica". la Gerini però non si lascia sfuggire nuove dichiarazioni su Andrea Preti, ma conclude «Io sono stata sempre lontana dai riflettori, se non per lavoro. Tutta questa attenzione non l’ho mai avuta, mai considerata. Fa uno strano effetto. Mi sento sotto l’occhio dell’obiettivo dei fotografi in modo costante».

