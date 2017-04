DIVINO OTLEMA/ Il mago ha previsto la fine di Matteo Renzi (Maurizio Costanzo Show)

Maurizio Costanzo Show

DIVINO OTELMA, IL MAGO OSPITE SU CANALE 5: HA PREDETTO LA FINE DEL GOVERNO RENZI (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE) – Nella seconda serata di Canale 5 ritorna la storica trasmissione di casa Mediaset, del Maurizio Costanzo Show ovviamente presentata da Maurizio Costanzo. Tantissimi gli ospiti che vi prenderanno parte tra cui un personaggio televisivo che soprattutto tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila è stato molto presente sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Marco Amleto Belelli meglio conosciuto con il nome del Divino Otelma. Un mago che diverse volte in passato ha partecipato come ospite al programma di Costanzo e ad altre trasmissioni di Mediaset. Inoltre, ha pubblicato alcuni libri incentrati sulla magie ed alcuni cd musicali ultimi dei quali nel 2012 con titolo Mai dire Maya.

Recentemente ha ottenuto una certa visibilità in quanto nel 2015 è stato l’unico a prevedere che l’allora Premier Matteo Renzi, sarebbe incappato in una pesante sconfitta elettorale con conseguente dimissioni. Il riferimento è ovviamente al Referendum Costituzionale dello scorso mese di dicembre, con il segretario del Partito Democratico uscito sconfitto dalla consultazione popolare in ragione della decisa affermazione del fronte del No. Sempre nel mese di dicembre 2016, intervistato dal quotidiano Il Tempo, il Divino Otelma ha evidenziato altre profezie questa volta nei confronti del neo Presidente Americano Trump: “L’avvenimento politico più sorprendente? Probabilmente, almeno per taluni sprovveduti, il disvelamento del ‘vero’ Donald: il nuovo Presidente americano si rivelerà un Grande Presidente, molto meglio del ‘mulatto’ sotto svariati punti di vista”.

