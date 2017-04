Elena Morali lite con Teresa Cilia/ Scontro in diretta a Pomeriggio 5, Justine Mattera: “io nuda sui social"

Teresa Cilia (Pomeriggio 5)

Justine Mattera, foto hot mostrate a Pomeriggio 5: volgari o arte? Qualcuno non approva - Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 si parla di foto provocanti e in particolare di quelle postate dalla bellissima Justine Mattera. In studio Barbara D'Urso mostra agli ospiti - tra i quali Mercedesz Henger, Teresa Cilia, Elena Morali, Checchi Paone, Karina Cascella - le foto hot (clicca qui per vederle) della Mattera che si dice fiera di averle fatte. In studio ci sono però solo applausi e si parla di scatti non volgari anche se l'unica a storcere un pò il naso è Teresa Cilia che però dichiara che quando le foto non sono volgari anche se senza veli sono comunque belle. Ma ecco che con l'intervento di Teresa Cilia si apre un nuovo scontro di fuoco con Elena Morali, che già nella precedente ospitata aveva avuto con l'ex tronista un confronto finito con accuse e offese. Le due tornano a lanciarsi frecciatine al veleno, dandosi a vicenda della gallina e altri epiteti non proprio simpatici.

Teresa Cilia contro Elena Morali a Pomeriggio 5: lo scontro torna ad infiammarsi per degli "slip" - Intanto Barbara D'Urso ne approfitta per mandare in onda un servizio che ha come protagonista proprio Elena Morali che si cambia gli slip per strada. Un incidente sexy, lo definisce la conduttrice in studio, ma questo dà spazio ad un nuovo scontro tra Teresa Cilia e la Morali. "Guarda caso il fotografo era proprio lì, che strana coincidenza. Per farti notare sai fare solo questo, complimenti!" dichiara infatti la Cilia, che in risposta trova la Morali che le ricorda "Senti chi parla, quella che ha fatto il matrimonio in diretta". La lite non accenna a frenarsi e anche dopo che la D'Urso cerca di spostare l'attenzione su altri noti incidenti sexy - che nel mondo dello spettacolo sono davvero molto frequenti - le due non smettono di punzecchiarsi e lanciarsi frecciatine al veleno.

© Riproduzione Riservata.