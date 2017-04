FABRIZIO CORONA/ Processo, la fidanzata Silvia Provvedi in aula: “Tornava a casa con buste di contanti”

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, LA FIDANZATA SILVIA PROVVEDI ASCOLTATA IN AULA: “TORNAVA A CASA CON BUSTE DI CONTANTI” - Nel processo a carico di Fabrizio Corona oggi è il giorno di Silvia Provvedi, la fidanzata dell’ex re dei paparazzi. La cantante de Le Donatella ha raccontato oggi nell’aula del Tribunale di Milano la sua vita con l’ex fotografo dei vip accusato di intestazione fittizia dei beni per i 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto di una sua collaboratrice e in Austria. Silvia Provvedi ha spiegato: "Difficilmente io e Fabrizio frequentavamo gli stessi locali, lavoravamo in posti diversi. Ci vedevamo nel fine settimana ed è successo che arrivasse con buste che contenevano denaro in contanti". La gemellina mora de Le Donatella è entrata nei particolari, come riporta l’Ansa: “Su alcune di quelle buste c'era scritto l'importo del denaro contenuto, 5-10 o 20mila euro. Fabrizio le prendeva solo per contare o per portarle negli uffici della sua società”. La Provvedi, teste chiamata a deporre dalla difesa, si è detta estranea: “Io non ci ho mai messo il naso, mi facevo gli affari miei. Ho sempre pensato che fosse denaro per la sua società derivante dal lavoro svolto. Il denaro veniva tenuto da Fabrizio in ripostiglio, accanto a giacche e giacconi, vicino alla camera da letto".

FABRIZIO CORONA, LA FIDANZATA SILVIA PROVVEDI ASCOLTATA IN AULA: “DOPO LA BOMBA CARTA I POLIZIOTTI MI CHIESERO DEL PATRIMONIO DI FABRIZIO” - La fidanzata di Fabrizio Corona ha parlato ai giudici anche della bomba carta esplosa davanti all'abitazione dell’ex fotografo dei vip: "La polizia ci mise molto ad arrivare, una quarantina di minuti. C'era anche una seconda bomba inesplosa nel cestino. Venni chiamata anche io per testimoniare sulla bomba, i poliziotti mi notificarono l'avviso per la convocazione in casa e Fabrizio si arrabbiò con loro, non capiva perché volessero chiamarmi. Voleva proteggermi ma io, anche se sono molto giovane, non avevo problemi a raccontare quello che era successo. Il giorno dell'interrogatorio, il poliziotto mi fece delle domande che mi parvero strane, sul patrimonio di Fabrizio, che non c'entravano niente con la bomba". La cantante de Le Donatella ha ricordato anche lo stato d'animo di Corona nel giorno del suo arresto, lo scorso 10 ottobre: "Lui era molto arrabbiato perché non capiva come da parte lesa fosse potuto diventare colpevole".

