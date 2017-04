FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO/ Da oggi al cinema il film con Omar Sy e Clémence Poésy (20 aprile 2017)

Famiglia all'improvviso

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (20 aprile 2017) - Il film dal titolo Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse si prospetta non come la classica commedia, ma come una storia dai tratti drammatici e dalle scene esilaranti, adatta a tutta la famiglia, a chi ama ridere e allo stesso tempo a chi vuole riflettere sugli episodi della vita. Il protagonista è Omar Sy, attore già conosciuto in film come ''Jurassic World'' e ''X-Men, Giorni di un Futuro Passato'', accompagnato da Clémence Poésy, bellissima attrice di 'Harry Potter e il Calice di Fuoco' e dei sequel, che interpreta la sua vecchia fiamma Kristin, e dalla simpaticissima Gloria Colston, una ''piccola-grande'' scoperta, nel ruolo della figlia dallo stesso nome. La pellicola, il cui titolo originario è 'Demain tout commence' è stata diretta da Hugo Gélin tra Francia e Gran Bretagna. Gli altri attori principali sono Antoine Bertrand nei panni di Bernie, Raphael Von Blumenthal, Anna Cottis, Ashley Walters, Howard Crossley e Raquel Cassidy, un cast di attori non molto conosciuti, ma dalle grandi doti cinematografiche.

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (20 aprile 2017) - Il protagonista è Samuel, un giovane ragazzo muscoloso, molto attraente, che usa le sue doti per affascinare le ragazze e vivere la sua avventura da eterno teenager. La sua vita continua tranquilla, tra un divertimento e l'altro finché, un giorno, va a trovarlo una sua vecchia fiamma, una ragazza con cui aveva avuto una breve storia, Kristin. All'inizio Samuel fatica persino nel ricordare i momenti trascorsi con lei, ma in seguito avrà altro a cui pensare: gli viene lasciato un bebè, frutto della sua avventura amorosa, del quale non conosceva neanche l'esistenza. Kristin scappa abbandonando la sua bambina, Gloria, alle cure del neo-papà. Samuel crede che si tratti di un errore o di un episodio risolvibile in poco tempo, ma la storia prosegue e dopo più di otto anni si ritrova ancora insieme alla figlia a dover affrontare nuove ed avvincenti avventure, che non sono più quelle di un intraprendente adolescente, ma quelle quotidiane di un bravo papà. Tra disastri ed esilaranti peripezie Samuel si rivela un vero e proprio 'padre professionista', il cui mondo inizia a girare intorno alla sua bambina, che diventa la sua ragione di vita. Tutto ciò continua serenamente finché non arriverà un'inaspettata sorpresa a turbare la routine familiare.

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (20 aprile 2017) - Diverse sono le curiosità riguardanti il film. In primo luogo il regista ha dichiarato che ha preso ispirazione per il titolo ''Demain tout commence'' da una frase che diceva sua nonna quando era bambino. ''Famiglia all'Improvviso'' è inoltre il remake di una commedia messicana uscita nelle sale nel 2013, dal titolo 'Instructions not Included' e diretta da Eugenio Derbez e che ebbe notevole successo. Infine non sono state utilizzate controfigure per tutte le parti acrobatiche che dovevano essere interpretate da Omar Sy: l'attore, quando non è impegnato sulla scena cinematografica, è un'atleta ben allenato e pronto a cimentarsi con le diverse acrobazie.

