FIORELLO/ Il ricordo di Boncompagni e un murale a lui dedicato (Maurizio Costanzo Show)

Fiorello al Maurizio Costanzo Show

FIORELLO, LO SHOWMAN RICORDA BONCOMPAGNI (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE)- La morte di Gianni Boncompagni è stata fonte di dolore per molti dei personaggi dello showbiz e anche Fiorello ha voluto ricordare l'autore di molti programmi televisivi. Per Fiorello, tutti coloro che fanno radio hanno un debito nei confronti di Boncompagni. Lo ha ringraziato per quello che gli ha trasmesso e per l'ironia che lo ha accompagnato per ogni istante della vita. All'Ansa, Fiorello ha detto di essere sempre rimasto colpito dal suo cinismo amabile e che era orgoglioso del fatto che l'uomo seguisse la sua trasmissione su Radio 2. Secondo le anticipazioni, al Maurizio Costanzo Show Fiorello avrà modo di dialogare con molti degli ospiti sul palco, tra cui Raz Degan, il Divino Otelma e Paola Turci. Una partenza col botto, quindi, con questo super ospite.

FIORELLO, IL MURALE A LUI DEDICATO (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE) - Nei giorni scorsi, a Piazza dei Giuochi Delfici, davanti all'Edicola Fiore, è spuntato un murale dedicato allo showman. Questo è sicuramente un segnale del grande amore che il pubblico prova per Fiorello, da sempre nelle case di milioni di italiani. Il suo programma trasmesso da Sky da il buongiorno in modo sorridente, ironico. Lo stesso comico si è detto contrario alla cronaca nera a tutte le ore per fare ascolti, invitando le trasmissioni ad eliminarla una volta per tutte. "Una volta si faceva gossip, si sorrideva di Briatore o della Tatangelo" ha dichiarato qualche settimana fa Fiorello all'Ansa. Il suo video appello è stato molto dibattuto ed ha spezzato il Nostro Paese in due considerato l'attacco non troppo velato alle reti generaliste. Il programmma dello showman è uno sberleffo all'Italia, trasforma personaggi antipatici in godibili e amabili. Fiorello ha confessato come sia importante vivere col buon'umore e questo tour con l'Edicola gli ha fatto riscoprire il piacere di fare tv.

FIORELLO, LA SCHEDA DELLO SHOWMAN (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE) - Rosario Fiorello è nato a Catania nel 1960 ed è uno showman, comico, cantante e conduttore televisivo. Inizia la carriera nei villaggi turistici, sostituendo una sera il deejay del villaggio Valtur. Fiorello fece anche un provino per Fantastico ma venne bocciato da Pippo Baudo. Nel 1991 inizia a condurre Viva Radio Deejay con Marco Baldini per la regia di Nicola Savino. Negli anni '90 conduce Karaoke sulle reti Mediaset. Successivamente partecipa al Festival di Sanremo ma è nel 2001 che si impone come mattatore televisivo grazie al programma Stasera pago io. Da metà gennaio 2009 passa a Sky. A settembre 2011 Fiorello mette a segno un nuovo grande successo grazie a Il più grande spettacolo dopo il weekend. Oggi, ogni mattina, presenta Edicola Fiore in cui scherza e dibatte sulle notizie quotidiane.

