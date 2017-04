GIANCARLO GOVERNI/ Il biografo ufficiale di Totò al Maurizio Costanzo Show

Giancarlo Governi al Maurizio Costanzo show foto

GIANCARLO GOVERNI, LA SUA VITA DEDICATA A TOTO' (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE) - Giancarlo Governi è uno degli scrittori e autori televisivi che più si è dedicato alla figura di Totò. Ha recentemente pubblicato un libro dal titolo "Totò: Vita, opere e miracoli" di Fazi editore in cui evoca la figura di questo grande personaggio del secolo scorso. Governi traccia la figura di un personaggio al tempo stesso popolare, sognante ma anche rivoluzionario. L'autore è riuscito a catturare momenti che sembravanno sotterratti nella memoria, ristabilendo delle verità storiche e proclamando Totò come arte anche nei film dimenticati e più improvvisati. Insomma, un lavoro a tutto tondo su questa figura e di cui l'autore avrà modo di parlare, sicuramente, nel corso della sua ospitata al Maurizio Costanzo Show. Secondo Governi, Totò è una figura intramontabile della nostra cultura, conosciuto e riconosciuto da tutte le generazioni.

GIANCARLO GOVERNI, LA SCHEDA (MAURIZIO COSTANZO SHOW, 20 APRILE) - Giancarlo Governi è uno scrittore, regista, giornalista e autore televisivo. Ha lavorato per molte fiction Rai e ha creato il genere antologico dedicato ai grandi personaggi dello spettacolo sia italiani che stranieri. Alcuni dei suoi programmi di successo sono Mille bolle blu, Italiaride, Totò, un altro pianeta, Domenico Modugno.La leggenda di Mister Volare. Ha realizzato anche dei ritratti per i grandi dello spettacolo come Primo Carnera e Fausto Coppi. Con altri grandi autori come Sergio Bonelli e Hugo Pratt ha creato Gulp! e Supergulp! in cui ad essere protagonisti erano i fumetti e che hanno permesso la circolazione in Italia di supereroi della Marvel come Spiderman. E' autore di 28 libri.

