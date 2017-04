GRAN TORINO/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood e Bee Vang

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

GRAN TORINO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - Gran Torino è il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica realizzata negli Stati Uniti nel 2008 per la regia del grande Clint Eastwood che ne è anche il principale interprete con soggetto scritto da Dave Johannson e Nick Schenke con quest’ultimo che ha anche curato l’adattamento della scenografia. Nel cast sono presenti anche Bee Vang, Ahney Her e Cory Ardricht. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GRAN TORINO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Walt Kowalski (Clint Eastwood) reduce della guerra di Corea. Walt si è sempre contraddistinto per la propria indole spavalda e burbera, ma allo stesso tempo con una forte passione per le auto specialmente per la sua Ford Torino che custodisce con tanto amore e dedizione in garage. Si tratta del modello classico del 1972 e di cui Walt è molto geloso, tuttavia il maggior sentimento che in questo momento nutre Walt è quello anticoreano che ha sviluppato mentre si trovava in guerra in Corea dove aveva dovuto assistere alla morte di molti dei propri compagni proprio per mano dei coreani che erano loro nemici. Questo odio già coltivato in precedenza, aveva trovato un terreno fertile in cui rinascere più forte di prima in quanto proprio nella zona residenziale dove viveva Walt si erano trasferiti moltissimi coreani divenendo una sorta di piccolo centro della comunità coreana. A peggiorare la situazione vi erano anche alcune bande di gruppi giovanili della zona che avevano in un certo senso preso di mira Walt costringendolo anche a doversi punire e vendicare. Tuttavia in aiuto dell’antipatico e cinico Walt andrà una famiglia coreana che in qualche modo troverà la chiave giusta per farsi comprendere ed apprezzare nonché per fargli capire quanto sia stupido e frustrante provare ed alimentare qualsiasi forma di razzismo nei loro confronti. Giorno dopo giorno man mano che Walt conosce i coreani comprende come sia stupido il razzismo e quanto invece dovrà proprio agli stessi coreani i quali lo aiuteranno a risolvere i suoi problemi con la famiglia fino a diventare con loro grandi amici.

