Gianni Nazzaro & Nada Ovcina/ Video “Dopo l'incidente ci sposeremo davanti a Dio” (Storie Vere 20 aprile 2017)

Gianni Nazzaro & Nada Ovcina (Storie Vere, foto da Twitter)

GIANNI NAZZARO & NADA OVCINA, OSPITI A STORIE VERE: MATRIMONIO IN VISTA (OGGI 20 APRILE 2017) - Sono stati ospiti di Storie Vere oggi il cantante Gianni Nazzaro e l'ex moglie Nada Ovcina. I due sono stati protagonisti, il 15 settembre 2016, di un incidente stradale gravissimo in Francia: erano a bordo della loro auto quando, vicino Digione, si sono scontrati con un tir. A causa dell'incidente Gianni Nazzaro ha perso un rene e ha rischiato di restare paralizzato. Tutto però alla fine è andato per il meglio e il cantante napoletano ha ripreso la sua vita con la donna che gli è sempre stata a fianco in tutti questi anni nonostante il divorzio. E proprio della sua vita privata Gianni Nazzaro ha parlato oggi nel programma condotto su Rai 1 da Eleonora Daniele. Ai telespettatori il cantante ha ribadito la decisione di risposarsi con l'ex moglie Nada Ovcina: "Dopo l'incidente ci sposeremo davanti a Dio", hanno dichiarato i due. In seguito all'incidente Gianni Nazzaro e Nada Ovcina erano già stati ospiti, lo scorso novembre, a Domenica Live, il programma condotto la domenica pomeriggio su Canale 5 da Barbara D'Urso. In quell'occasione il cantante e l'ex moglie avevano già annunciato l'intenzione di volersi sposare di nuovo. Ora la conferma del matrimonio in vista. A Storie Vere c'è stato anche spazio per ascoltare la voce di Gianni Nazzaro. Durante il programma è stato infatti mandato in onda il video dell'esibizione di Gianni Nazzaro nei panni di Gianni Morandi a Tale e quale show (clicca qui per vedere).

GIANNI NAZZARO & NADA OVCINA, OSPITI A STORIE VERE: LA CARRIERA DEL CANTANTE (OGGI 20 APRILE 2017) - Giovanni Nazzaro, noto come Gianni Nazzaro è nato a Napoli il 27 ottobre 1948. Il cantante ha debuttato nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy e imitando le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi e altri artisti. I suoi successi artistici si sono concentrati soprattutto negli anni Settanta. Nel 1983 Gianni Nazzaro ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Mi sono innamorato di mia moglie. Poi, nel 1987, ha tentato di partecipare di nuovo al Festival di Sanremo ma il brano proposto, Perdere l'amore, fu scartato alle selezioni. La stessa canzone, interpretata da Massimo Ranieri, vinse poi il Festival l'anno successivo e Gianni Nazzaro non visse bene la vicenda per molto tempo. Quanto accaduto all'epoca sembra però ora acqua passata tanto che nel 2014 Gianni Nazzaro, durante la sua partecipazione al programma "Tale e quale show", condotto da Carlo Conti su Rai 1, ha vinto una puntata interpretando proprio Massimo Ranieri. Non c'è solo la carriera però nella vita di Gianni Nazzaro. Il cantante vuole infatti ora pensare soprattutto alla famiglia dopo l'incidente stradale in cui ha rischiato di morire. E vuole risposare l'ex moglie Nada Ovcina.

