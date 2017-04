Gigi D'Alessio/ Accusato di evasione fiscale: ecco la sua difesa

Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio accusato di evasione fiscale dalla Procura di Roma: "Ha evaso oltre un milione di euro"; ma lui si difende - Ancora guai finanziari per Gigi D'Alessio! Sul cantante arriva una nuova accusa dalla procura di Roma, secondo la quale avrebbero occultato e distrutto dei documenti contabili della società "GgD productions srl" incaricata di curare la sua immagine. Un occultamento che avrebbe favorito l'esavione delle imposte sui redditi da parte dell'azionda stessa. A Gigi D'Alessio è stato quindi richiesto un rinvio al giudizio dal Pm Francesco Saverio Musolino per una presunta evasione fiscale di più di un milione di euro risalente al 2010 su una società che è poi stata chiusa. Il cantante, tramite il suo avvocato Gennaro Malinconico, ha deciso di difendersi e di contestare le accuse ricevute.

“Da sempre il mio unico impegno è per la musica e, da oltre vent’anni, mi affianca uno staff di esperti professionisti (avvocati, commercialisti, etc.), che mi seguono in tutto e per tutto. - dichiara D'Alessio con una nota in cui ribadisce la sua estraneità alle accuse - Non vi è, infatti, alcuna sentenza, neanche di primo grado, che mi abbia ritenuto responsabile di fatti di evasione e non ho alcuna condanna al pagamento di qualsivoglia imposta, per il che nulla devo al fisco. Sono anzi in attesa di una decisione di una Commissione Tributaria, che consentirà di fare piena luce su quanto addebitatomi e quando sarò, a seguito della richiesta formulata dal pm di Roma Musolino, innanzi ad un Giudice per le Indagini Preliminari, sono certo di poter chiarire la vicenda, dimostrando la insussistenza dell’accusa formulata nei miei confronti” conclude.

