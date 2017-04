Giorgia Duro e Andrea Belotti/ Video, chi è la fidanzata del Gallo, ospite a "E poi c'è Cattelan"

Giorgio Duro e Andrea Belotti (E poi c'è Cattelan)

Andrea Belotti, la fidanzata del bomber del Torino è Giorgia Duro: il 15 giugno convoleranno a nozze! - Andrea Belotti, capocannoniere della Serie A, sarà ospite stasera a “E poi c’è Cattelan”, il late show di Sky Uno HD condotto da Alessandro Cattelan. Se è ben noto a tutti per le sue prodezze sul campo da calcio, meno conosciuta è la sua vita privata e soprattutto amorosa. Iniziamo col svelare che Belotti è fidanzato con Giorgia Duro, una bellissima mora di 21 anni che sogna di diventare una giornalista sportiva. Giorgia è stata Miss Palermo nel 2010, dopodiché è arrivata fino alle pre-finali di Miss Italia. I due si sono conosciuti circa due anni fa, quando Andrea Belotti si trovava ancora al Palermo, dove ha vissuto per 2 stagioni dal 2013 al 2015, conquistando prima la promozione dalla Serie B con i rosanero e poi esordendo in Serie A. I due hanno in programma di sposarsi molto presto: il 15 giugno saranno marito e moglie. Giorgia non perde mai occasione per tifare per il suo "Gallo" (così è soprannominato Belotti in campo sportivo) e per supportarlo di match in match.

Andrea Belotti a "E poi c'è Cattelan": prima l'intervista poi la sfida di palleggi col conduttore (video) - Andrea Belotti, il centravanti classe ’93, nato a Calcinate, questa sera sarà ospite di Alessandro Cattelan su SkyUno. Durante l’intervista a "E poi c'è Cattelan", lo sportivo racconterà proprio dei suoi trascorsi al Palermo, dove ha incontrato la sua Giorgia Duro, ma anche di come ha reagito alla notizia di essere l’idolo dei figli del difensore della Juventus Leonardo Bonucci e del matrimonio in arrivo il prossimo 15 giugno.

Dopo la simpatica intervista al bomber del Torino calcio, non mancherà un siparietto - appunto - calcistico: Andrea Belotti e Alessandro Cattelan si sfideranno a colpi di cross, calci d'angolo, palleggi e rigori. Il divertimento è assicurato ed eccovene un piccolo assaggio!

