IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole 21 aprile: Beatriz scopre che Matias presto si sposerà... con un'altra!

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 APRILE: UNA NOTIZIA SCONVOLGE BEATRIZ - Si concluderà domani in Spagna la programmazione settimanale de Il Segreto. Le notizie degne di nota ancora una volta non mancheranno e riguarderanno soprattutto Beatriz, rientrata insieme a Camila da un breve viaggio. Matias le chiederà di incontrasi e lei sarà molto felice, pensando che tale appuntamento possa segnare un nuovo inizio per la loro storia d'amore. Ma non tutto andrà come previsto: Matias infatti apparirà particolarmente sfuggente anche se il peggio arriverà pochi minuti dopo. Sarà Marcela ad approfittare della complicata situazione e a confessare, senza nessuno scrupolo, che molto presto lei e Matias si sposeranno. Beatriz, sconvolta, non saprà più a chi e a cosa credere! Mentre si completerà il piccolo dramma della giovane Dos Casas, Emilia e Alfonso saranno alla ricerca di una strategia per evitare che il figlio sposi una persona che non ama. Anche se lui resterà fermo nelle sue intenzioni, i genitori crederanno che possa e debba esserci una via d'uscita diversa...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 APRILE: HERNANDO RIFIUTA CAMILA - Nella puntata de Il Segreto di domani le donne di Los Manantiales saranno costrette ad affrontare gravi problemi, apparentemente insuperabili. Oltre a Beatriz, anche Camila non se la passerà molto bene a causa del tradimento di Hernando con Lucia. Del tutto ignara di ciò che è accaduto in sua assenza, la signora Dos Casas si impegnerà al massimo per salvare il suo matrimonio, tentando di usare le sue migliori armi di seduzione. Ma ciò non basterà per riportare Hernando sulla retta via: neppure di fronte ad una moglie tanto disponibile, il padre di Beatriz farà un passo in avanti, continuando a pensare a quanto accaduto con Lucia soltanto qualche ora prima. Il senso di colpa lo devasterà ma davvero dovremo limitarci a parlare di questo sentimento? O sta nascendo un vero amore tra Hernando e l'amica cubana di Camila. Inconsapevole delle novità, quest'ultima troverà proprio in Lucia la spalla su cui piangere. Sarà il suo ennesimo grave errore?

© Riproduzione Riservata.