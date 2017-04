IL SEGRETO / La morte di Donna Fuensanta, madre di Nicolas (Anticipazioni spagnole e italiane)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 20 APRILE: LA MORTE DI DONNA FUENSANTA - Le morti o le tragedie in genere sono una costante nelle trame de Il Segreto che, nella sua longeva programmazione, ha visto l'uscita di scena di molti personaggi, anche tra i più illustri. Dopo un'attesa durata diverse settimane, nella puntata di oggi pomeriggio un nuovo lutto colpirà alcuni abitanti di Puente Viejo. Saranno Mariana e Nicolas ad essere raggiunti dal triste telegramma proveniente da Munia che annuncerà loro la morte di Donna Fuensanta. Sicuramente ricorderete la crudele e ricca madre del fotografo che aveva cercato di mettere zizzania tra il figlio e la moglie, non ritenuta all'altezza del loro casato. Ma di fronte alla morte anche i peggiori ricordi dovranno essere cancellati. Con la tristezza nel cuore, Mariana e Nicolas si prepareranno a partire in fretta e furia per organizzare e presenziare ai funerali di Donna Fuensanta. Sarà questo l'addio di una delle coppie più amate della telenovela spagnole?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DONNA FRANCISCA BATTE CRISTOBAL! - I telespettatori italiani de Il Segreto hanno assistito da pochissimo all'entrata in scena di Cristobal, il nuovo intendente destinato a diventare una presenza costante (anche se con qualche periodo di assenza) in quel di Puente Viejo. Nelle attuali puntate spagnole è sempre lui il vero antagonista di Donna Francisca, al punto che solo qualche settimana fa l'uomo ha tentato di uccidere la Montenegro e Raimundo nel giorno delle loro nozze. Venuta a sapere del mandante dell'attentato organizzato in chiesa, la Montenegro non avrà nessuna intenzione di lasciar perdere, dimenticando l'accaduto. Al contrario, preparerà la sua controffensiva, con la collaborazione di Carmelo, a sua volta incaricato da Severo di recuperare la Miel Amarga e tutte le sue proprietà. E i programmi di Francisca sembreranno andare a buon fine: Cristobal impazzirà credendo che alla tenuta ci siano strane presenze...

