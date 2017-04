ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Nancy Coppola dice “no” a Costanzo, ecco perché

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: NANCY COPPOLA, ECCO PERCHÉ NON PARTECIPERÀ AL MAURIZIO COSTANZO SHOW - Per quale motivo Nancy Coppola non sarà presente alla puntata de Il Maurizio Costanzo Show in onda stasera, nella seconda serata dell'ammiraglia Mediaset? Era tutto pronto per ospitare la quarta classificata de L'Isola dei Famosi 2017, ed infatti, per l'emozione la burrosa cantante neomelodica aveva pubblicato un selfie con scritto: "Mi tremano le gambe" direttamente dai camerini del programma, cosa è andato storto? Lo sfogo social di Nancy, appare chiaro al seguito. "La vita è fatta di scelte e di rinunce e in un momento così importante per me non permetto a nessuno di discriminare la mia persona e il mio aspetto fisico. La puntata di oggi era basata sulla dieta di un dietologo (non faccio nome) il quale sarebbe stato pronto ad attaccarmi essendo stata io la naufraga che è dimagrita di meno. Sono giorni che girano vari articoli sul mio misterioso NON DIMAGRIMENTO", ha affermato Nancy Coppola attraverso un lungo sfogo su Facebook, che però non si è fermato qui ma è proseguito: "Beh se devo essere l'argomento di qualcuno lo devo essere per il mio percorso all'isola e per il mio genere musicale. Non faccio la modella ...CANTO e anche se ho qualche CHILO in più è per un motivo valido HO UN FIGLIO. Sinceramente ho deciso di non partecipare alla trasmissione di Maurizio Costanzo Show in comune accordo con il Dottor Costanzo. ESIGO RISPETTO per me e soprattutto per tutte le donne in carne come me!!", ha concluso la Coppola.

La neomelodica non ha fatto il nome del famoso dietologo ma, facendo un breve calcolo, appare immaginabile a chi possa riferirsi. Voi cosa ne dite? Nancy Coppola ha fatto bene a rinunciare all'ospitata di Maurizio Costanzo? I fan in rete l'appoggiano in pieno con numerosi commenti a suo favore. Se volete sbirciare in rete oppure offrire la vostra opinione, potete cliccare qui. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: COSA È SUCCESSO DOPO LA VITTORIA DI RAZ DEGAN? - A quanto pare, visti gli ultimissimi sviluppi, Raz Degan non voleva evitare l'intera televisione, ma solo ciò che riguardava L'Isola dei Famosi 2017. Dopo la prevedibilissima vittoria infatti, il regista israeliano ha prima presenziato alla registrazione del quinto serale di Amici 2017 che vedremo in onda sabato 22 aprile (in qualità di quinto giudice) e poi alla nuova puntata de Il Maurizio Costanzo Show, in onda da stasera. Nel frattempo, dopo la finalissima si sono spente le telecamere del reality show ed è iniziata la vera festa con l'esclusivo party post Isola che però, non ha visto la partecipazione del vincitore. Cosa è accaduto durante la festa lontana dalle telecamere? Continuate a leggere per poterlo scoprire! La puntata conclusiva dell'Isola dei Famosi, si è portata appresso tutti i malumori che si sono venuti a creare anche durante la messa in onda ecco perché, Raz coerente (solo in quella occasione) con le sue idee, ha preferito far divertire gli altri evidenziando la sua assenza. Il settimanale "Chi" ha avuto modo di documentare con minuzia di particolari, tutta la serata e, così come si evidenzia, il party è stato organizzato dalla produzione del reality show proprio nello stesso studio del programma. Raz Degan, così come anticipato, non era presente al party mentre tutti gli altri naufraghi sono rimasti per festeggiare.

Pare, secondo quanto documentato, che Dayane Mello si sia avvicinata a Stefano Bettarini affermando: "Dobbiamo parlare!", l'inviato però, ha alzato i tacchi ed è andato via. Di seguito, Dayane si sarebbe scatenata in pista con Moreno per poi litigare con Samantha De Grenet "colpevole" di aver preso le difese di Stefano. Tra i momenti di puro divertimento, segnaliamo l'esternazione di Nancy Coppola che, nonostante in Honduras abbia perso 9 kg, pare non sentirsi in forma, tanto da confessare: “Ho perso 9 chili, ma non mi vedo per niente magra!". Pace fatta tra Samantha e Vladimir Luxuria che, nonostante i battibecchi, hanno issato bandiera bianca scambiandosi un caso bacio a stampo sulle labbra.

