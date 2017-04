JUSTIN BIEBER/ News: il remix di Despacito diventa il miglior debutto musicale del 2017 (oggi, 20 aprile)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: 'DESPACITO' MIGLIOR DEBUTTO 2017 SU YUOTUBE (OGGI, 20 APRILE 2017) - La versione remix di 'Despacito' con la partecipazione di Justin Bieber è il miglior debutto musicale del 2017 su Youtube. Ecco l'incredibile notizia resa nota direttamente dall'azienda americana che ha segnalato il risultato da record raggiunto dal cantante canadese in collaborazione con Luis Fonsi e Daddy Yankee. Il brano, già tormentone delle radio di tutto il mondo nella sua versione originale, dal giorno di Pasqua può vantare anche della partecipazione di Bieber che per la prima volta nella sua carriera canta in spagnolo. Pubblicato su Youtube il 16 aprile, in sole 24 ore il brano a raggiunto 20 milioni di visualizzazioni, doppiando tali dati nel giorno successivo. Oggi, a soli quattro giorni dal debutto, sono oltre 46.500.000 i contatti dei fans soltanto su Youtube. All'incredibile record ottenuto in questa circostanza, si aggiungono le 997.000.000 visualizzazioni ottenute dalla versione originale, destinata fra poche settimane a superare la fatidica e ambita cifra del miliardo. Il tormentone dell'anno supererà tutti i record del 2017?

