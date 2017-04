L'ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO/ Anticipazioni quarta puntata: Tonio completa la sua vendetta?

L'Onore e il rispetto 5

L'ONORE E RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI E NEW QUARTA PUNTATA 21 APRILE: TONIO COMPLETA LA SUA VENDETTA? VIDEO PROMO - Siamo oramai giunti alla vigilia della quarta puntata di L'Onore e il Rispetto 5 - Ultimo capitolo, la fiction che ogni venerdì sera tiene compagnia a circa tre milioni di italiani. Il terzo appuntamento della scorsa settimana non ha raggiunto i buoni dati Auditel dei precedenti, confermando quelli che erano i commenti di molti fans del programma, secondo i quali le trame erano troppo prevedibili. Basteranno le novità del prossimo episodio per risollevarne le sorti? Gli ingredienti per restare a bocca aperta, in effetti, ci sono tutti: a partire dal nuovo amore di Tonio, rappresentato da Chantal, niente meno che la moglie del Ministro Cusano. Ma il padrino, dopo aver recuperato in Svizzera il denaro della Mafia, dovrà fare i conti con una nuova vendetta, che lo porterà ancora una volta a scontrarsi con Ettore De Nicola. Convinta che dietro i traffici leciti del criminale e di Rosalinda si nasconda qualcosa di ben diverso, Daria si metterà sulle tracce della coppia in compagnia dei suoi collaboratori. E sarà proprio durante uno scontro a fuoco che potrebbe essere lei ad uscirne sconfitta. Il video promo diffuso da Canale 5 (clicca qui per vederlo) mostra la poliziotto che viene colpita al petto da un proiettile: le sorti saranno dunque appese ad un filo? Anche lei morirà come molte delle donne che hanno avuto a che fare con Tonio Fortebracci?

