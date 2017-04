LA SCONOSCIUTA/ Su Iris il film con Ksenia Rappaport e Michele Placido

Il film è in onda su Iris in prima serata

LA SCONOSCIUTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - La sconosciuta è il film in onda su Iris oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica e thriller realizzata in Italia nel 2006 dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con la Manigold Film e Sky mentre la regia è del celebre cineasta siciliano Giuseppe Tornatore che si è anche occupato del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura. Nel cast figurano Ksenia Rappaport, Michele Placido, Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Alessandro Haber e Piera Degli Espositi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA SCONOSCIUTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una ragazza di nome Irena (Kseniya Rappoport) arrivata in Italia un po’ di tempo fa dall’Ucraina. La povera Irena come è accaduto a molte sue connazionali nonché a tutte le giovani ragazze provenienti dai Paesi dell’Est è caduta immediatamente in un brutto giro fatto di violenza e di umiliazioni di vario genere per mano di uomini cattivi e senza scrupoli. Purtroppo anche se questo oramai fa parte di un lontano e triste passato, Irena non è mai riuscita a dimenticare tutto il male subito e lo conserva infatti sempre vivo nella propria mente. Oggi Irena si è trasferita a vivere all’interno di un appartamento e vive grazie al proprio lavoro come signora delle pulizie. Tuttavia però questa vita e questo lavoro non le basta, così decide di escogitare qualcosa per cambiare per sempre la propria esistenza. Si accorge che proprio all’interno del palazzo dove fa le pulizie abita una ricca e possidente famiglia di orafi, molto nota in città, gli Adacher composta dal capofamiglia di nome Donato, la moglie Valeria (Claudia Gerini) e la loro figlia Tea (Clara Dossena). L’obiettivo di Irena è quindi riuscire a lavorare per questa importante famiglia e così decide di iniziare a stringere amicizia con l’anziana governante, una bravissima donna di nome Gina (Piera Degli Espositi) che sta per andare in pensione. Irena infatti vuole assolutamente prendere il suo posto e così in un freddo calcolo inizia a farsi conoscere dagli Adacher fino ad entrare inevitabilmente nelle loro grazie e nella loro fiducia. Irena ora è felice, ha a suo modo anche acquistato potere, ma il tutto si complica quando riappare nella sua vita una sua vecchia conoscenza, l’aguzzino Muffa (Michele Placido).

