LO SCHERZO PERFETTO/ Oggi, giovedì 20 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Teo Mammucari presenta Lo scherzo perfetto

LO SCHERZO PERFETTO, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (giovedì 20 aprile 2017) - Stasera, giovedì 20 aprile 2017, non andrà in onda su Italia 1 un nuovo appuntamento con Lo scherzo perfetto: la settimana scorsa, infatti, Teo Mammucari ha guidato la sesta e ultima puntata, al termine della quale è stato eletto il migliore scherzatore dell’edizione, Marco Belletz. Al fianco del presentatore, naturalmente, non è potuto mancare il giudice fisso del format, Gene Gnocchi che - proprio in occasione della puntata finale - ha scelto di vestire i panni nientemeno che del suo conduttore. Dopo Manuel Agnelli, Fedez, J-Ax, Antonino Cannavacciuolo e Morgan, anche Teo Mammucari è finito dunque nel suo mirino. Il ruolo di giurata d’eccezione, invece, è toccato a Simona Ventura che - al termine - è intervenuta sulla propria pagina Twitter ufficiale ammettendo “#aboutlastnight Mi sono proprio divertita @Scherzoperfetto #friday #mediaset #italia1 #venerdì” (clicca qui per vedere il tweet). Al posto de Lo scherzo perfetto, in prime time la rete Mediaset ha in programma la messa in onda del film d’azione “Momentum”, con Olga Kurylenko.

© Riproduzione Riservata.