Laura Pausini/ È morta la nipotina Francesca di soli 3 anni: il commovente messaggio della cantante

Laura Pausini, è morta la nipotina Francesca: il commovente messaggio su Facebook - Doveva essere un giorno di festa e gioia, invece la Pasqua è stata per Laura Pausini un giorno di grande dolore. È venuta infatti a mancare a soli tre anni Francesca, la nipotina della cantante. A darne l’annuncio, con un post su Facebook, è proprio la Pausini, che oltre ad esprimere il suo immenso dolore, ha ricordato la battaglia della piccola, figlia della cugina Roberta. La bambina era affetta dalla sindrome di delezione 1p36, una malattia rara dovuta a un’anomalia cromosomica. «Questa Pasqua lascia un vuoto gigante nel mio cuore e in molte persone della mia famiglia. Come scrive qui sotto la sua mamma Roberta, la piccola Francesca è tornata al suo pianeta 1p36. - scrive Laura su Facebook, che continua - E la loro storia è quella di una storia d'amore gigante. Di una mamma che ha inventato una favola per raccontare una malattia che alla fine non è stata niente altro che la loro vita quotidiana, fatta di cose diverse da quelle di chi nasce sano, ma fatta di cose uguali perché l'amore non è mai diverso per un figlio".

Paole davvero commoventi quelle della cantante, che non può non raccontare l'amore di "una cugina straordinaria, una donna coraggiosa, una mamma per sempre". Ed è per lei che sono le ultime parole di questa piccola ma meravigliosa lettera: "Roberta cara, ti voglio dire davanti a tutti quelli che ti seguono nei tuoi diari pubblici, che quello che sei e sarai è un esempio per tutti e che ti ammiro e ti voglio bene. Il resto rimane tra noi. - e conclude con un - Buon Viaggio piccola Aliena Bellissima".

