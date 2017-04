MA CHE BELLA SORPRESA/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio

Il film è in onda su Canale 5 in prima serata

MA CHE BELLA SORPRESA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - Ma che bella sorpresa è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata diretta dal regista Alessandro Genovesi che ha anche partecipato alla stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Luca Miniero, Riccardo Milani, Giovanni Bognetti e Claudio Torres. Nel cast sono presenti Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Renato Pozzetto, Ornella Vanoni e Chiara Baschetti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MA CHE BELLA SORPRESA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di un professore di italiano di nome Guido (Claudio Bisio) originario di Milano ma trasferitosi a Napoli per lavoro. L’uomo è un tipo molto abitudinario e anche molto romantico, da sempre fidanzato ed innamorato di Anna (Anna Ammirati). Quest’ultima un giorno mentre Guido fa il suo rientro a casa con un bellissimo mazzo di fiori, gli comunica la decisione presa di lasciarlo per un bellissimo ed affascinante skipper belga. La vita del povero professore Guido va quindi in frantumi e a nulla servono le preoccupazioni e il supporto dei suoi genitori Carla (Ornella Vanoni) e Giovanni (Renato Pozzetto), Guido sembra chiudersi in un mondo tutto suo. Anche un suo ex studente che ora insegna con lui nella stessa scuola educazione fisica, Paolo (Frank Matano) inizia a preoccuparsi di lui e prova ad aiutarlo pur notando in lui qualche atteggiamento alquanto strano. Nel frattempo nel suo stesso piano nell’appartamento affianco si trasferisce una bellissima ragazza di nome Silvia. Dal primo momento è subito colpo di fulmine in quanto questa affascinante ragazza ha tutte le caratteristiche fisiche e mentali della donna ideale di Guido. Questa relazione in un primo momento da un po’ di serenità e di felicità a Guido, ma successivamente iniziano i primi problemi in quanto i suoi amici e la stessa famiglia si accorgono di come Guido sia strano capendo in realtà che la donna che vede Guido è solo frutto della sua immaginazione. Infatti dopo una serie di tentativi da parte della sua famiglia, Guido comprende che Silvia è solo un’immaginazione, è una sorta di risposta che la sua mente ha dato al dolore per l’improvviso allontanamento di Anna. Da questo momento in poi Guido cerca in tutti i modi di liberarsi di Silvia e ci riesca grazie e soprattutto alla vicinanza con un’altra sua vicina di casa, Giada (Valentina Lodovini) da sempre segretamente innamorata di lui.

