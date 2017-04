MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2/ Seconda puntata: arrivano i primi battibecchi? Video (oggi, 20 aprile 2017)

Matrimonio a prima vista

MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2, SECONDA PUNTATA: ARRIVANO I PRIMI BATTIBECCHI? VIDEO (20 APRILE 2017) - Li abbiamo conosciuti quando loro stessi si sono incontrati per la prima volta: il giorno delle nozze. È questo il concetto base per tutti i volti protagonisti di Matrimonio a prima vista, il format che torna in onda stasera su Sky Uno, con la seconda puntata della seconda stagione. Steven e Sara, Stefano e Francesca, Stefano e Wilma sette giorni fa hanno celebrato i loro matrimoni, tra emozioni e lacrime: ora comincerà il loro percorso di coniugi, con la luna di miele e, in seguito, il periodo di convivenza prima della decisione finale. La pagina Twitter di Sky Uno ha condiviso alcune immagini di anticipazione: dopo i fiori d’arancio, arriveranno eccome i primi battibecchi e primi litigi per alcuni dei protagonisti che si sono imbarcati in questa avventura.

In particolare, nella clip (clicca qui per vederla), si può ascoltare la voce di Steven mentre discute con Sara: ci sono guai in vista? Sulla piattaforma social, il pubblico si è già scatenato in commenti, incoronando i preferiti: “Adoro Steven #MatrimonioAPrimaVista” ammette infatti un utente, e altri aggiungono “Sara e Steven mi piacciono tantissimo!!! #matrimonioaprimavista”, “Io già amo la coppia Francesca - Stefano #Matrimonioaprimavista”. Quali colpi di scena ci saranno, dunque, oggi 20 aprile 2017 in prime time?

© Riproduzione Riservata.