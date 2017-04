MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Ospiti e anticipazioni: Gessica Notaro in studio (puntata 20 aprile 2017)

Maurizio Costanzo Show

MAURIZIO COSTANZO SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE 2017: L’ATTESA SUI SOCIAL - Si riaccendono i riflettori sul Maurizio Costanzo Show: il celebre talk show torna in seconda serata, sulla rete ammiraglia Mediaset. La prima puntata prenderà il via oggi, giovedì 20 aprile 2017, a partire dalle 23.30: nei giorni scorsi la pagina Twitter ufficiale ha fatto partire il countdown, incrementando la curiosità del pubblico e annunciando un nuovo ciclo composto da sei appuntamenti. Anche Gabriele Parpiglia, con un tweet, ha regalato ai followers alcune immagini in anteprima dello studio che si prepara ad accogliere nuovi ospiti: “ci eri mancato #MaurizioCostanzoShow” ammette un utente sulla piattaforma, “Sempre attuale e interessante” Imperdibile #MaurizioCostanzoShow”, sottolinea qualcun altro. Chi saranno, dunque, i primi ospiti del celebre talk show?

MAURIZIO COSTANZO SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE 2017: GLI OSPITI - Tra i nomi annunciati per la prima puntata del Maurizio Costanzo Show c’è quello di Gessica Notaro: Gessica è una 27enne di Rimini. Nel 2007 ha partecipato al concorso di Miss Italia, arrivando tra le 100 finaliste con la sua fascia di Miss Romagna. All’inizio di quest’anno, il 10 gennaio scorso, è stata sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Per la prima volta la giovane ha scelto di raccontarsi davanti alle telecamere del piccolo schermo, proprio all’interno dello studio di Maurizio Costanzo in quest’inizio di stagione: a fine marzo aveva invece registrato la sua prima diretta su Facebook, e proprio di recente è intervenuta sempre sul social con un messaggio per augurare a tutti una serena Pasqua. Insieme a Gessica Notaro, sul palco faranno capolino anche il mitico e irresistibile Rosario Fiorello, il giornalista e autore tv Giancarlo Governi e la cantante Paola Turci, reduce del Festival di Sanremo 2017 con il brano "Fatti bella per te".

MAURIZIO COSTANZO SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE 2017: CI SARÀ ANCHE NANCY COPPOLA? - Chi altri ci sarà all’interno dello studio del Maurizio Costanzo Show stasera? Ancora una volta, i social network ci vengono in aiuto per scoprire qualche dettaglio in più. La dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa da pochissimo, con la vittoria di Raz Degan: l’interesse è ancora alle stelle, e non è escluso che qualcuno dei naufraghi possa essere presente stasera, in occasione della prima puntata del talk. Un indizio che potrebbe essere quasi inequivocabile arriva proprio dalla cantante neomelodica Nancy Coppola, che durante la giornata di ieri ha postato sulla sua pagina Facebook ufficiale una fotografia di un camerino, dove spicca il suo nome e il logo del programma in alto. L’hashatag #mauriziocostanzoshow ha ulteriormente acceso l’interesse dei followers: che sia ospite in una delle prime file? In una delle foto di scena diffuse prima della messa in onda, inoltre, spicca proprio il bell'israeliano che ha vinto il reality di Canale 5: ci sarà qualcun altro?

