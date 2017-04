MI MANDA RAI TRE/ Anticipazioni e casi 20 aprile: il degrado delle grandi città e le insidie delle diete

Mi manda Rai Tre

MI MANDA RAI TRE, ANTICIPAZIONI E CASI: IL DEGRADO DELLE CITTÀ E LE INSIDIE DELLE DIETE - Salvo Sottile torna a raccontarci l’Italia delle ingiustizie e degli indifesi nella puntata di Mi manda Rai Tre in onda oggi, giovedì 20 aprile 2017, sulla terza rete del servizio pubblico a partire dalle 21.15. In questo nuovo appuntamento serale il conduttore ci racconterà ancora una volta le difficoltà del paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell’attualità. Il programma al servizio dei consumatori ci porterà dietro le vetrine dei locali alla moda, nei coni d’ombra delle insegne sfavillanti dei negozi e delle stazioni per scoprire cosa vi si cela: spaccio e prostituzione sono solo una percezione dell’opinione pubblica oppure ormai sono diventati una realtà tollerata? Un’inchiesta condotta nelle città di Roma, Milano e Torino ci aiuterà a capire qual è il livello di degrado raggiunto. Si parlerà anche di crisi, con l’11,9% delle famiglie, ovvero più di 7 milioni di persone, che lo scorso hanno si è trovata in difficoltà economiche. Gli italiani risparmiano ormai su tutto, cure mediche comprese, e quando si tratta di curare i propri denti c’è chi si rivolge ai dentisti low cost. Mi manda Rai Tre ci porta poi ai Caraibi per accendere i riflettori su un maxi investimento da milioni di euro che ha tradito la fiducia di moltissimi risparmiatori. In studio si parlerà anche di diete e creme solari. L’estate è alle porte e due italiani su 5 hanno deciso di perdere perso: a cosa è necessario fare attenzione? Come capire se una dieta promette miracoli? Se ne parlerà stasera nella nuova puntata di Mi manda Rai Tre.

© Riproduzione Riservata.