MOMENTUM/ Su Italia 1 il film con Olga Kurylenko e James Purefoy

Il film è in onda su Italia 1 in prima serata

MOMENTUM, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - Momentum è il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere azione e thriller che è stata realizzata nel 2015 per la regia di Stephen Campanelli mentre il soggetto è stato scritto da Adam Marcus e Debra Sullivan i quali si sono anche occupati dell’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Olga Kurylenko, James Purefoy, Morgan Freeman, Kharl Thaning e Colin Moss. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MOMENTUM, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Città del Capo, dove una banda di rapinatori si introduce all’interno di un importante e ricca banca penetrando fin dentro il caveau dove si trova un cospicuo numero di diamanti che sono oggetto dei desideri della banda. Questo difficile e complicato colpo - nonostante una situazione imprevedibile - viene portato a termine, tuttavia mentre i componenti della banda scappano nasce una forte lite tra quest’ultimi fino ad arrivare ad uccidersi. Un uomo viene quindi ucciso, mentre un’altra componente della banda, una donna di nome Alexis Farraday (Olga Kurylenko) viene smascherata. Per la banda è la fine, la scissione è inevitabile. Tuttavia Alex si incontra con kevin (Colin Moss) che è colui che ha il bottino, ma proprio nel momento del loro incontro all’interno di un albergo irrompono nella camera di Kevin alcuni uomini con a capo Mr. Washington (James Purefoy) che pretendono da Kevin un drive che si trova all’interno della cassetta che hanno rapinato ed ossia dove erano contenuti anche i diamanti. Nonostante a Kevin vengano fatte una serie di torture, lui non cede e così finisce per essere ucciso, non prima però di aver confessato ad Alex dove si trovi il drive. Inevitabilmente ora è Alex ad essere in pericolo cosicché fugge via, ne segue una lunga fuga. Si capisce a questo punto che in realtà Alex è un ex agente che aveva lasciato il proprio lavoro dopo una fallimentare missione. Si era così specializzata come ladra e sarà proprio questo coinvolgimento all’interno di quello che è in realtà un affare ben più grande di quanto lei stessa pensasse. Dopo una serie di inseguimenti finalmente Alex riesce a mettere ko Mr. Washington e dopo aver visionato il contenuto del drive si rende conto che è stato architettato un piano autodistruttivo per la città di Chicago e che lei vuole cercare di sventare in tutti i modi.

