Marco Cartasegna/ A Uomini e donne volano calci e pugni! Gianni Sperti lo accusa, poi scoppia la lite...

Marco Cartasegna di Uomini e donne

Marco Cartasegna, calci e pugni nei camerini di Uomini e Donne: Luca, Gianni e Jack lo accusano duramente! - Caos e polemiche nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Inaspettatamente è Marco Cartasegna a rivere una pioggia di critiche per il comportamento avuto nell'ultima puntata del Trono Classico andata in onda. Per chi non lo ricordasse, non c'è stato spazio per parlare di lui e mandare in onda le sue esterne, cosa che hanno fatto infuriare il tronista che ha così avuto da ridire sul fatto che mezza puntata fosse stata occupata dalle polemiche ripetitive di Gianni Sperti su Rosa Perrotta. Nella nuova registrazione viene però svelato quello che è accaduto dopo la puntata e senza telecamere: è Luca Onestini a dichiarare di non aver affatto apprezzato il comportamento di Marco che nei camerini ha dato calci e pugni nel muro e ha mandato tutti a quel paese. In studio infatti Jack e Gianni Sperti oltre ad alcune note signore del pubblico lo accusano di essere maleducato e di non aver avuto rispetto.

Rosa Perrotta difende Marco Cartasegna e accusa Gianni Sperti: "Tu sei il primo ad essere maleducato!" - In studio si scatena allora una vera e propria lite tra Marco Cartasegna da una parte e Gianni Sperti e Jack Vanore dall'altra che accusano il tronista di essere protagonista di un percorso senza contenuti. Come ci svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Marco però sbotta e conclude affermando che del loro parese gli interessa praticamente nulla, poi però anche Rosa Perrotta prende la parola. La tronista è ancora molto dispiaciuta delle parole dette da Gianni nell'ultima puntata, quando ha fatto capire che, per soldi, è anche disposta a perdere il pudore che ha invece mostrato in esterna e a farsi toccare. La Perrotta è furiosa e fa notare che anche lui è stato un maleducato e non le ha chiesto scusa, in studio il pubblico è tutto con lei è c'è una vera e propria ovazione che vede in piedi contro Sperti anche Tina Cipollari e lo stesso Marco.

