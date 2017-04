Maya Sansa/ Sara alle prese con un ritorno dal passato... (Tutto Può Succedere 2)

Tutto può succedere 2

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, MAYA SANSA E' SARA (OGGI, 20 APRILE) - Dopo il successo della prima stagione, arriva Tutto può succedere 2, incentrato sulla storia della famiglia Ferraro. Uno dei personaggi più importanti della fiction è Sara, interpretata da Maya Sansa. La donna è la secondogenita di Emma e Ettore e madre di Devis ed Ambra. Sara è la sorella più ribelle e anticonformista tra i quattro, all'inizio della prima serie l'abbiamo vista lasciare genova insieme ai figli per tornare a Roma dai suoi genitori. Ha lasciato il lavoro convinta di potersi rimettere in gioco grazie al sostegno della sua famiglia, dimostrando di essere un carattere battagliero e folle. Tuttavia, Sara si è anche scontrata con la dura realtà, le complicazioni della sua vita. Tuttavia, ha dimostrato di saper lottare con le unghie e con i denti per difendere i figli e ha deciso di sacrificare anche il suo amore per Marco Nardini, il professore di lettere della figlia Ambra. Cosa succederà nella nuova serie? Sara riuscirà ad avere, finalmente, una storia d'amore?

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, IL DESTINO DI SARA COL RITORNO DELL'EX MARITO (OGGI, 20 APRILE) - Maya Sansa, a Rayplay, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di tutte le anticipazioni sulle storie che attendono Sara Ferraro. La donna dovrà confrontarsi col suo passato perché tornerà Elia e questo ritorno sarà molto importante dal punto di vista emotivo, perché Sara è molta aperta alle possibilità della vita confrontandosi con i problemi dell'ex marito ma iniziando a mettere dei paletti per aiutare lei e i suoi figli ad avere un futuro più roseo. In una delle scene diffuse, si vede Sara affrontare proprio Elia circa i problemi di alcolismo dell'uomo, rinfacciandogli di avergli distrutto la vita e averla messa nelle condizioni di ricostruire la sua vita. Maya Sansa ha detto che lei e Sara sono molto diverse ma hanno cose in comune riguardo l'aspetto affettivo, l'empatia che le spinge a stringere legami molto forti con gli altri. La donna dovrà, però, scendere a patti con i figli dato che sia Denis che Ambra saranno ben felici di ritrovare il padre. Infine, il professor Nardini potrebbe tornare a bussare alla sua porta.

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, LA SCHEDA DI MAYA SANSA (OGGI, 20 APRILE) - Maya Sansa è un'attrice italiana, classe 1975. Inizia a studiare teatro all'età di 14 anni e dopo il liceo si reca a Londra a studiare lo Shakespeare adition course di Rodney Archer, diplomandosi nel 1999 alla Guidhall school of music. Il suo debutto sul grande schermo avviene con La balia con il regista Marco Bellocchio. Ottiene grande successo con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana. Nel 2004, il New York Times la incorona come nuova icona del cinema italiano. Nel 2013 ha vinto il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per La bella addormentata di Marco Bellocchio.

