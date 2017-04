Myriam Catania / "Luca Argentero? Non siamo amici ma è stato il primo a sapere della mia gravidanza"

Myriam Catania e Luca Argentero

Myriam Catania confessa: "Luca Argentero? Non siamo amici ma è stato il primo a sapere della mia gravidanza"- Myriam Catania è al settimo cielo, soprattutto ora che suo figlia sta per arrivare. La gravidanza sta infatti giungendo al termine e presto (a maggio) l'attrice sarà finalmente mamma del piccolo Jacques, il figlio avuto dal compagno Quentin. Proprio in questo momento di serenità e lieta attesa, oltre che di grande felicità, Myriam decide di rilasciare un'intervista al settimanale Grazie dove oltre a parlare della sua gravidanza, torna a riflettere sul suo ex e noto compagno Luca Argentero, per il quale nonostante la rottura ha sempre avuto bellissime parole. Proprio in tale contesto, l'attrice fa una dichiarazione davvero inaspettata, svelando infatti che il primo che ha saputo della sua gravidanza è stato proprio il suo ex, Argentero.

"Mai avrei voluto che ne venisse a conoscenza da altri, nel modo sbagliato. - racconta Myriam Catania al settimanale Grazia facendo riferimento a Luca Argentero - Lui è davvero una persona stupenda, ha capito, mi ha accettato per come sono, mi ha dato affetto, consigli e non mi ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Lo vorrò sempre nella mia vita". Quando si torna a parlare invece di Luca Argentero e del loro rapporto, la Catania confessa: "Di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene. Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. - e conclude - Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti".

© Riproduzione Riservata.