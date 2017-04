NEMO - NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni e servizi 20 aprile: nanismo e crisi nordcoreana con Antonio Razzi

Enrico Lucci conduce Nemo - Nessuno

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI E SERVIZI: NANISMO E CRISI NORDCOREANA CON ANTONIO RAZZI (PUNTATA 20 APRILE 2017) - Va in onda oggi su Rai Tre un nuovo appuntamento con Nemo - Nessuno escluso, il programma condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Seduti sul divano tra il pubblico ci saranno il cantautore Piero Pelù e la giornalista Francesca Fialdini. Uno dei temi di questa puntata sarà la crisi nordcoreana, raccontata dagli inviati Nello Trocchia ed Edoardo AnZè, che hanno accompagnato il senatore Antonio Razzi in Corea del Nord nei giorni più caldi dello scontro verbale tra il dittatore di Pyongyang e Donald Trump. Il senatore abruzzese sarà ospite in studio e oltre a lui ci saranno anche Gian Luca Brambilla e Alberto Negri. Valentina Petrini ci racconterà invece la storia di un bambino intossicato durante il presunto attacco con armi chimiche in Siria, ad Idlib. Il reporter di guerra Alberto Negri porterà invece sul palco il proprio punto di vista sulla crisi internazionale in corso. Laura Bonasera ci parlerà della protesta dei dipendenti contro il lavoro domenicale all’outlet di Serravalle Scrivia e la nuova vita di un u\omo appena uscito dal carcere, dopo una pena di 20 anni, in un quartiere difficile della periferia romana. Enrico Lucci ha invece trascorso una giornata con una persona affetta da nanismo per vedere il mondo dalla sua prospettiva. Si parlerà anche del primo “derby cinese” tra Inter e Milan, dopo la vendita dei rossoneri da parte di Silvio Berlusconi.

