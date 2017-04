PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti 20 aprile: vaccini ed elezioni francesi, se ne parla con Carlo Freccero

Piazzapulita

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI 20 APRILE 2017 VACCINI ED ELEZIONI FRANCESI, SE NE PARLA CON CARLO FRECCERO - Una nuova puntata di Piazzapulita andrà in onda stasera, giovedì 20 aprile 2017, su La7 alle 21.10. Al timone ritroveremo come sempre Corrado Formigli, che proporrà ai suoi ospiti una serie di temi d’attualità su cui dibattere. Tra gli argomenti che verranno affrontati nel corso di questo appuntamento troviamo gli sviluppi delle elezioni presidenziali in Francia, con un approfondimento sul Front National di Marine Le Pen. L’appuntamento elettorale è ormai alle porte e sarà curioso scoprire quali sono i possibili scenari secondo gli ospiti. Si parlerà poi della polemica in corso sui vaccini, partendo dalla ricerca del dott. Wakefield, che sosteneva di aver visto molti bambini morire a causa dei vaccini. Una ricerca falsa che purtroppo ha fatto molti proseliti: chi sono “gli stregoni”? A discuterne in studio ci saranno l’autore televisivo Carlo Freccero, il giornalista Paolo Mieli, il giornalista Antonio Padellaro, il deputato del Partito Democratico Matteo Richetti, l’economista Alan Friedman, la deputata di Forza Italia Daniela Santanché, la giornalista Maria Latella, il vice direttore de L’Espresso Marco Damilano e Alberto Villani, presidente della Società italiana di Pediatria.

© Riproduzione Riservata.