PIETRO SERMONTI/ La crisi di Alessandro, cosa gli accadrà? (Tutto può succedere 2)

Tutto può succedere 2

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, PIETRO SERMONTI E' ALESSANDRO (OGGI, 20 APRILE) - Parte l'appuntamento con i nuovi episodi della serie televisiva Tutto può succedere, andata in onda lo scorso anno su Rai Uno con una media di 4 milioni di telespettatori. La serie è ispirata a Parenthood, format americano, e racconta la storia di una grande famiglia. Tra i membri del cast figura Pietro Sermonti che interpreta Alessandro. Questo è il primogenito di Ettore ed Emma, ha 43 anni ed è padre di Max e Federica, sposato con Cristina. E' un addetto alle vendite alla Whale Sport. Nel corso della prima serie abbiamo visto Alessandro dimostrarsi particolarmente geloso del rapporto con la figlia Federica e ha scoperto che la moglie, a cui presta il volto Camilla Filippi, aspetta il loro terzo bebè. Quindi, per questo personaggio è arrivata la consapevolezza che non era la figlia Federica ad essere incinta, facendo sparire i suoi dubbi e le sue preoccupazioni circa il fatto che la primogenita potesse avere un rapporto con un pregiudicato. Nella prima stagione, Alessandro è apparso come un padre severo e lo abbiamo visto in preda a un turbinio di emozioni, rischiando anche di mettere in seria crisi il suo matrimonio. Cosa accadrà all'inizio della seconda stagione? A raccontarlo è stato lo stesso Pietro Sermonti in un intervista a Raiplay.

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, PIETRO SERMONTI ANTICIPA COSA ACCADRA' AD ALESSANDRO - Pietro Sermonti ha detto che Alessandro, in Tutto può succedere 2, sarà in preda a delle profonde crisi, rischiando di compromettere tutto quello per cui ha lottato. Si ritroverà in contrasto con la figlia Federica e lo stesso attore ha detto di sentire una forte di distanza tra lui e il suo personaggio, sopratutto per i metodi che utilizza. Alessandro si ritroverà a non essere padrone di se stesso in molte occasioni. Anche da alcuni spezzoni diffusi sembra chiaro come questo personaggio, uno dei più complessi, dovrà riflettere sulla strada che sta prendendo la sua vita. Infatti, in una scena lo vediamo rispondere a una domanda: "Tu sei felice?". Alessandro dice "a momenti". In seguito, si confronta con la moglie dicendo di aver trascorso una bella giornata ma sembra quasi che Alessandro lo ripeta a se stesso. Dobbiamo aspettarci una deriva del matrimonio di Cristina e Alessandro nonostante l'arrivo del terzo figlio? Non ci resta che sintonizzarci su Tutto può succedere 2 per scoprirlo. Un dramma, inoltre, si abbatterà sulla coppia: alla donna verrà diagnostico un cancro e Alessandro le starà vicino per aiutarla.

TUTTO PUO' SUCCEDERE 2, LE ANTICIPAZIONI (OGGI, 20 APRILE) - Tutto può succedere ha avuto una media di circa 4 milioni di telespettatori e ora questa seconda stagione cercherà di bissare il successo della precedente. C'è da dire che gli ingrendienti per una nuova stagione in grado di poter catturare il pubblico ci sono tutti. Non mancheranno i tradimenti, le storie d'amore e i colpi di scena ma anche i drammi. Le storie dei Ferraro alterneranno gioie e dolori con matrimoni che salteranno all'ultimo momento e terribili scoperte. Infatti, Alessandro temerà che il terzogenito, proprio come Max, possa soffrire della sindrome di Asperger mentre Giulia verrà a conoscenza di qualcosa di terribile: non può avere figli. Anche stavolta i fratelli dovranno unirsi per superare questi dolorosi momenti.

© Riproduzione Riservata.