Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 20 aprile: dalle diete post Pasqua alla cronaca, cosa vedremo?

pomeriggio 5

Pomeriggio 5, anticipazioni e ospiti puntata 20 aprile - Pomeriggio 5 torna oggi, 20 aprile, con una nuova puntata in cui la prima parte sarà ancora dedicata alla cronaca. Le novità non mancano mai così come le esclusive di Barbara D'Urso e dei suoi inviati che si collegheranno dai posti "caldi" e da dove arrivano sempre notizie interessanti. La seconda parte sarà sempre quella dedicata allo spettacolo e ai sorrisi e anche ieri la conduttrice, tornata in onda dopo il fine settimana di Pasqua, ha avuto modo di dedicarsi a gravidanze vip e diete post feste. In studio non sono mancati gli ospiti tanto cari alla conduttrice a cominciare dalla sua inviata, ed ex gieffina, Serena Garitta, diventata mamma qualche mese fa; Lory Del Santo che ha lanciato l'ultimo episodio del suo The Lady 3 e che non ha voluto commentare la notizia della sua gravidanza e, infine, Nozzolino e i suoi amici in "carne" per parlare dei peccati di gola di Pasqua e di come rimettersi in forma in questa settimana e in vista della prova costume. Cosa vedremo oggi?

Al momento tutto tace sulla puntata del 20 aprile e non sono stati annunciati né ospiti e né argomenti che saranno trattati. Come sempre la prima parte sarà comunque dedicata alla cronaca e la seconda? Quali saranno gli ospiti in studio? La risposta arriverà nel pomeriggio o via social a poche ore dalla puntata o durante il promo in cui la conduttrice annuncia la scaletta dello show.

© Riproduzione Riservata.