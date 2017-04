RADIO ITALIA LIVE 2017/ Ermal Meta ospite della seconda puntata: video promo (oggi, 20 aprile 2017)

Ermal Meta (foto da Instagram)

RADIO ITALIA LIVE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE 2017: ERMAL META OSPITE - Continuano gli appuntamenti con il Radio Italia Live 2017, che ha preso il via la scorsa settimana: dopo Benji & Fede, come vi avevamo già annunciato, sarà il turno del cantautore e compositore Ermal Meta. L’artista è reduce della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 - dove si è classificato terzo con il brano “Vietato morire” - e della pubblicazione dell’omonimo album. Il prossimo 21 aprile partirà con il Tour: si comincia al New Age Club di Roncate, per approdare anche a Livorno, Modugno, Ranica, Milano, Torino, Roma, Napoli, Ancona, Bologna, Montespertoli e chiudere proprio a Sanremo (clicca qui per vedere le la locandina con le date condivisa sulla sua pagina Facebook ufficiale). In questo periodo, inoltre, Ermal Meta è impegnato con il serale di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, dove ricopre il ruolo di giudice. Più tardi, con la nuova puntata trasmessa su Radio Italia, Radio Italia tv e Real Time, verrà accolto dalla conduttrice Serena Rossi: che cosa avrà racconterà? E quelli brani porterà in scena sul palco?

RADIO ITALIA LIVE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE 2017: VIDEO PROMO - C’è grande curiosità per questo riguarda quello che Ermal Meta racconterà più tardi, al Radio Italia Live 2017. La pagina Facebook ufficiale di Radio Italia ha condiviso alcune immagini di anticipazione in merito alla serata di oggi: l’artista ammetterà, chiacchierano con la conduttrice, che la sua prima canzone l’ha scritta a 12 anni, ma non proprio per la fidanzata. “Non sapeva manco che esistessi” confesserà infatti scherzando. Quali altri aneddoti svelerà il cantante di “Vietato morire”? Non resta che sintonizzarsi su Radio Italia, Radio Italia tv o Real Time a partire dalle 21.10 per scoprirlo: clicca qui per vedere il video promo dell’evento.

