RAZ DEGAN/ Paola Barale, arriva la dichiarazione d'amore (Maurizio Costanzo Show, 20 aprile)

RAZ DEGAN, IL MESSAGGIO PER PAOLA BARALE (MAURIZIO COSTANZO SHOW, OGGI 20 APRILE) - E' stato il protagonista più controverso e discusso dell'Isola dei Famosi ma anche fuori dal reality, l'attore Raz Degan non smette di far parlare di sè. Infatti, nelle ultime ore ha pubblicato un post su Instagram dichiarando il proprio amore per la sua "bionda", che già lo aveva raggiunto nel reality facendo sognare milioni di telespettatori. Nel messaggio del post, Raz scrive dolcissime parole verso la donna che gli ha fatto battere il cuore. "Voglio essere avvolta de te. Voglio tatuarmi il tuo nome su ogni parte del corpo. Voglio il mio corpo avvolto dal tuo nome" sono solo alcune delle frasi dedicate dall'israeliano alla sua compagna di vita. Paola Barale ha messo un like al post e lo ha anche ricondiviso, scrivendo "La magia dell'amore puro non ha confini e solo chi lo prova lo conosce" e questo risulta essere un messaggio di distensione dopo le parole pronunciate dalla Barale a Verissimo, che ha detto come il pubblico ami così tanto Raz perchè non lo conosce bene dopo che lei ha provato a rincorrerlo per anni.

RAZ DEGAN DISERTA IL PARTY DELL'ISOLA DEI FAMOSI (MAURIZIO COSTANZO SHOW, OGGI 20 APRILE) - Raz Degan, per il momento, non sembra disdegnare qualche ospitata televisiva dopo il ritrovato successo nel reality di Canale 5. Dopo le domande di Maurizio Costanzo, avremo modo di vedere l'attore e regista anche ad Amici. Maria De Filippi, infatti, lo ha voluto come giudice speciale nel prossimo appuntamento col talent show più seguito del palinsesto. Alla luce di queste notizie, risulta ancora più particolare la notizia che l'uomo abbia disdegnato la partecipazione al party di chisura dell'Isola dei famosi. Infatti, gli altri naufraghi hanno confessato di non aver visto il vincitore (con una percentuale di ben 89%) alla festa per partecipanze e maestranze. Questa sua insofferenza è stata chiara fin da subito nel programma, quando ha iniziato a isolarsi dal resto dei concorrenti, vivendo un vero e proprio reality nel reality e riuscendo a battere al televoto, uno dopo l'altro, i suoi compagni di avventure.

RAZ DEGAN, I SUOI RICORDI DELL'ISOLA DEI FAMOSI (MAURIZIO COSTANZO SHOW, OGGI 20 APRILE) - Raz, nei giorni scorsi, ha preso parte a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, e ha ricordato la sua esperienza all'Isola dei Famosi. Sicuramente, uno dei momenti più belli da lui vissuto è stato quello in cui è stato raggiunto da Paola Barale: "E' stata una boccata d'aria sana" afferma. Ha detto di non essersi sentito a proprio agio all'inizio del programma, non amava alcune dinamiche di gioco. Si è scontrato con gli altri naufraghi ma ogni loro insulto lo ha reso più forte. "Inizialmente io passo passare per marziano, ma i marziani eravate voi". E, alla fine dell'intervista, ha anche detto di considerare gli altri concorrenti come "umido". D'altronde, Raz non è stato un carattere facile all'Isola dei Famosi e ha avuto scontri con Moreno, Giulio Base, arrivando a forti momenti di tensione anche con Alessia Marcuzzi.

