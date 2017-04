ROYAL AFFAIR/ Su Rai Movie il film con Alicia Vikander e Mads Mikkelsen

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

ROYAL AFFAIR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - Royal Affair è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale En Kongelig Affaere, nata da una coproduzione svedese, danese e ceca, prodotta nel 2012 per la regia di Nikolaj Arcel ches i è occupato anche della sceneggiatura con Rasmus Heisterberg. Nel cast sono presenti Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Trine Dyrholm, David Dencik e Thomas W. Gabrielsson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROYAL AFFAIR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Danimarca del 1770, al trono siede il re Christian VII da sempre contraddistinto dal suo temperamento e dalla sua indole ribelle. Inoltre il re si è anche guadagnato nel corso degli anni l’appellativo di essere alquanto folle con una mente che poco brilla per la sua lucidità. Il re ha sposato una giovane donna di origini inglesi di nome Caroline Mathilda (Alicia Vikander). Tuttavia, sin da subito il loro non è un matrimonio di amore, ma come spesso accadeva a quei tempi si trattava di matrimoni combinati che costringevano i due coniugi ad un amore forzato eterno. Tuttavia la bella Caroline, resasi conto immediatamente come il suo matrimonio con il re sia alquanto squilibrato e senza alcun amore o affetto, inizia a nutrire una particolare simpatia per il medico del re o medico di corte, il ben noto e conosciuto Struensee (Mads Mikkelsen). La giovane Caroline rimane immediatamente affascinata dalla sua personalità e dal suo carisma, tra i due infatti nasce una relazione amorosa che va anche al di là della passione perché racchiude anche la sfera intellettiva in quanto Caroline si sente attratto da lei anche per le sue idee. Il medico infatti ha una notevole cultura influenzata particolarmente dai più grandi filosofi illuministi come Voltaire e Rousseau. Questa relazione extraconiugale tenuta segreta a lungo darà nel tempo vita ad una sorta di triangolo amoroso che porterà a notevoli cambiamenti sia all’interno dell’ordine sociale esistente ma anche e soprattutto nella storia dell’intero Paese innescando tutta quella serie di rivoluzioni che di lì a poco scoppieranno in tutta l’Europa.

