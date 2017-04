SNIPER: FORZE SPECIALI/ Su Cielo il film con Steven Seagal

Il film è in onda su Cielo in prima serata

SNIPER: FORZE SPECIALI, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - Sniper: forze speciali è il film in onda su Cielo oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica e azione dal titolo originale Sniper: Special Ops. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 2012 per la regia di Red Olen Ray che si è anche occupato della scrittura del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Steven Seagal, Rob Van Dam, Tim Abell, Charlene Amoia e Daniel Booko. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SNIPER: FORZE SPECIALI, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti alcuni agenti speciali con a capo il noto ed infallibile sergente Jake Chandler (Steven Seagal) che da sempre lavora come cecchino. In questo momento il sergente si trova a dover collaborare con la sua squadra a Kabul, all’interno di uno sperduto e remoto villaggio, per cercare in qualche modo di salvare un noto esponente e membro del congresso americano che ora si trova nelle mani dei talebani. Si tratta quindi di una delicata ed importante missione di soccorso nella quale Jake da tutto se stesso per cercare di portarla a termine. E così dopo una serie di vicissitudini la missione finisce per il meglio, tuttavia, Jake si trova improvvisamente solo, separato dal resto del suo gruppo a causa di un improvviso scontro a fuoco. Jake, quindi, suo malgrado si ritrova indietro e così finisce per aiutare un soldato rimasto gravemente ferito. Il sergente Vic Mosby, che è stato da sempre un compagno di battaglie di Chandler, vorrebbe fare di tutto per cercare di aiutare Jake e l’altro commilitone, ma da i suoi superiori riceve ordini completamente differenti ed ossia quello di provare a rintracciare un camion che si trova in panne e che è situato nella parte nemica. Tuttavia il sergente Vic decide di fare di testa sua disattendendo tutte le aspettative dei suoi superiori e di provare a tentare il tutto per tutto per cercare di salvare il sergente Chandler e l’altro soldato.

