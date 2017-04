SORELLE / Fiction Rai 1, oggi non va in onda: ecco perché (giovedì 20 aprile 2017)

Sorelle, fiction Rai 1

SORELLE, FICTION: OGGI NON VA IN ONDA, ECCO PERCHÈ (giovedì 20 aprile 2017) - Stasera, giovedì 20 aprile 2017, non andrà in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Sorelle, la fiction che ha visto protagonisti Anna Valle, Ana Caterina Morariu, Loretta Goggi e Giorgio Marchesi. La settimana scorsa, infatti, è andato in scena l’episodio conclusivo, dove è stato finalmente svelato il colpevole dell’omicidio di Elena, la sorella di Chiara: Roberto, inizialmente, era stato assolto. Ma i sospetti della protagonista non si sono mai affievoliti del tutto: vivendo al suo fianco, si è pian piano resa conto di avere vicino una persona che non conosceva. La scena in cui Roberto si volta con quell’espressione guardinga e feroce è sfuggita a pochi, e ha fatto saltare sul divano diversi telespettatori. Il recupero di alcuni file all’interno del computer che era in riparazione ormai da tempo ha fatto il resto.

Un finale decisamente a sorpresa, che è in seguito stato commentato dall’attore Giorgio Marchesi tramite la sua pagina Facebook ufficiale (clicca qui per vedere il post): “…Roberto doveva essere un mostro… a sorpresa! E dalla vostra reazione mi sembra che abbiate apprezzato…”. si legge nel suo messaggio. Il successo di ascolti di Sorelle è stato incredibile: come era già accaduto con Un’altra vita (un altro lavoro di Cinzia TH Torrini), però, una seconda stagione non verrà realizzata, ha voluto sottolineare Eleonora Andreatta in una nota diffusa da Rai. La storia di Chiara e di tutti i protagonisti è conclusa.

