STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ma che bella sorpresa e Momentum (giovedì, 20 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 20 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 20 aprile 2017, la programmazione delle reti Mediaset prevede soprattutto la messa in onda di molti film di generi diversi tra cui, una commedia che viene trasmessa in prima tv su Canale 5 dal titolo Ma che bella sorpresa, l'azione invece occupa la prima serata di Italia 1 con il film Momentum mentre Rete 4 propone il film drammatico Gran Torino. Serata ricca film anche sul rsto dei canali Mediaset, dove verranno trasmessi ancora commedia, thriller e poliziesco senza trascurare i più piccoli che sul canale a loro dedicato Boing andrà in onda Doraemon. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Si comincia su Canale Cinque con una simpatica commedia italiana che va in onda in prima visione televisiva. Si tratta di Ma che bella sorpresa, pellicola del 2015 diretta da Alessandro Genovesi ed interpretata da Claudio Bisio nei panni di Guido, un uomo che per dimenticare una forte delusione amorosa inizia una relazione con una ragazza perfetta, ma che esiste solo nel suo immaginario! Subito dopo c'è il consueto appuntamento con il salotto televisivo del Maurizio Costanzo Show. Anche Italia Uno propone un film, questa volta d'azione, Momentum (2015) che racconta la storia di una banda di ladri che tenta di trafugare dei preziosissimi diamanti e finisce invischiata in una storia di spionaggio molto più complessa di quanto non credesse. Un altro film è previsto anche per la seconda serata, stavolta un thriller, Anaconda (1995) con Jennifer Lopez, in cui si racconta di un viaggio lungo il Rio delle Amazzoni funestato alla presenza di una mostruosa anaconda, un serpente gigantesco.

Rete Quattro punta su un grande classico moderno del cinema hollywoodiano dal titolo Gran Torino, film diretto ed interpretato da Clint Eastwood nel 2008. La pellicola vinse diversi premi e tocca un argomento molto delicato, quello dell'integrazione razziale e della pacifica convivenza tra etnie differenti. In seconda serata, per i Bellissimi di Rete Quattro, viene trasmesso il film L'agguato (Ghosts of Mississipi, 1995) che parla di un argomento simile, l'integrazione delle persone di colore nella società dei bianchi. Altri film anche nelle altre reti Mediaset. Su La 5 va in onda Veronica Mars (2014), tratto dall'omonima serie televisiva incentrata sulle vicissitudini di una giovane studentessa di psicologia che si trova spesso a dover risolvere casi intricati. Italia 2 invece propone il terzo capitolo della saga horror Final Destination, dove un gruppo di ragazzi scampati in modo fortuito alla morte devono difendersi dalla nera signora che vuole reclamare le loro vite. Su Iris, per il ciclo Sguardo di donna, va in onda il film La sconosciuta (2006) di Giuseppe Tornatore. A concludere il palinsesto Mediaset di oggi, giovedì 20 aprile restano le reti tematiche Top Crime e Boing Su Top Crime vengono trasmessi nuove episodi del telefilm poliziesco Bones, su Boing i cartoni animati del gatto venuto dallo spazio Doraemon. Infine, Mediaset Extra fa un omaggio ai fan del cantante Albano Carrisi proponendo la replica del programma a lui dedicato Albano - Una voce nel sole.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale Cinque ore 21:11, Ma che bella sorpresa, film commedia prima tv

ore 23:30, Maurizio Costanzo show, talk show

Italia Uno ore 21:10, Momentum, film d'azione

ore 23:00, Anaconda, film di avventura

Rete Quattro ore 21:15, Gran Torino, film drammatico

ore 23:45, L'agguato, film thriller

La 5 ore 21:10, Veronica Mars, film commedia

Mediaset Extra ore 21:15, Albano - Una voce nel sole, programma musicale

Iris ore 21:00, La sconosciuta, film drammatico

Italia 2 ore 21.10, Final Destination 3, film thriller

Top Crime ore 21:10, Bones X, telefilm poliziesco

Boing ore 21:15, Doraemon, cartoni animati

