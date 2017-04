STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tutto può succedere 2 e NEMO Nessuno escluso (giovedì, 20 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 20 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 20 aprile 2017, il palinsesto delle reti Rai propone ai suoi telespettatori un assortimento molto variegato, fatto di fiction, film e telefilm, oltre che di programmi di approfondimento giornalistico. Sul primo canale Rai andrà in onda la fiction Tutto può succedere, Rai 2 invece, manda in onda il talk show NEMO - Nessuno escluso e Rai 3 si occuperà del programma di attualità Mi Manda Rai 3. Rai 4, Rai Movie e Rai Premium manderanno in onda film dai generi azione, storico e dramamtico mentre Rai 5 come sempre si occupa di un documentario musicale. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno in prima serata vengono trasmessi in prima visione Rai i nuovi episodi della seconda stagione della fiction di successo Tutto può succedere, con Pietro Sermonti. Stasera viene trasmessa la prima puntata con tante novità, l'inizio della fiction è molto atteso visto che era previsto per il 30 marzo 2017 ma è stato posticipato al 20 aprile. In seconda serata va in onda l'informazione flash del TG1 con TG1 60 secondi. Su Rai Due va in onda NEMO -Nessuno escluso, il talk show di Enrico Lucci e Valentina Petrini, continua ad occuparsi di casi di attualità trattandoli con un tono che oscilla tra la satira e la cronaca giornalistica. Subito dopo, alle 23:20, va in onda Night Tabloid, condotto da Annalisa Bruchi che approfondisce le notizie della settimana con servizi e ospiti presenti in studio. Rai Tre, dopo il consueto appuntamento con la soap opera napoletana Un Posto al Sole, trasmette un altro appuntamento usuale per il giovedì sera, ovvero, Mi manda Rai Tre con Salvo sottile, che cerca di aiutare i cittadini a districarsi tra le tante difficoltà quotidiane. A seguire è la volta dell'informaiozne del TG3 Linea Notte.

Su Rai 4, al canale 21 del digitale terrestre, è in programmazione il primo film del palinsesto del 20 aprile delle reti Rai. Si tratta di una pellicola statunitense d'azione, Cani sciolti (2 Guns, 2013) interpretata da Denzel Washington (Robert Bobby Trench) e Mark Wahlberg (Marcus Stig Stigman) che sono due malviventi in fuga attraverso un mare di guai. L'altro film di prima serata è su Rai Movie, al canale 24 del digitale terrestre, e si tratta di Royal Affair, coprodotto tra Svezia e Danimarca nel 2012. L'azione è ambientata nel XVII secolo e racconta alcune vicende avvenute alla corte di re Cristiano VII di Danimarca. A completare il palinsesto Rai, su Rai 5 va in onda il concerto dell'Accademia di Santa Cecilia registrato presso l'Auditorium di Roma intitolato Così parlò Zarathustra. infine, Rai Premium trasmette il film tv La nave dei sogni - Perth (2014) in cui si racconta di una crociera verso l'Australia che ad un certo punto si tinge di giallo.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21:25, Tutto può succedere 2, fiction prima tv

ore 23.33, TG1 60 secondi

Rai Due ore 21:20, NEMO Nessuno escluso, talk show

ore 23:20, Night Tabloid, magazine di informazione

Rai Tre ore 21:25, Mi manda Rai Tre, programma di attualità

ore 00:00, Tg3 linea notte

Rai 4 ore 21:05, 2 Guns - Cani sciolti, film d'azione

Rai 5 ore 21:15, Così parlò Zarathustra a Santa Cecilia, programma musicale

Rai Movie, ore 21:20, Royal Affair, film storico

Rai Premium, ore 21:20, La nave dei sogni - Perth, film tv

