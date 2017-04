STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: 24: Legacy, No Offence e Mad men (giovedì, 20 aprile 2017)

Stasera in tv Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 20 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 20 aprile 2017, la piattaforma satellitare di Sky, mette a disposizione dei sui abbonati, programmi di intrattenimento come il reality show "Matrimonio a prima vista – Italia" su Sky Uno, serie televisive e poliziesche, come "Mad men", e "No offense", mentre nei programmi della sezione cinema spiccano "Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini", in onda su Sky Cinema 1, che potrebbe essere il più gettonato della serata, "Deadpool", ed il film musicale "Chicago". Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox, canale 112 alle 21.00 viene trasmesso l’ottavo episodio della prima stagione di "24: Legacy", serie in 1a TV, dal titolo "7:00 p.m. - 8:00 p.m". Un soldato americano ha a disposizione solo 24 ore per impedire che un attentato terroristico sconvolga il suo paese. Mentre l’intero gruppo della CTU sta cercando Carter, Andy si trova alle prese con un dilemma morale e Rebecca deve rispondere riguardo ai suoi metodi di conduzione degli interrogatori. Su Fox Crime, canale 116, alle 21.05, arriva il secondo episodio della terza stagione di "No Offence", serie inglese in 1° TV che segue le vicende di un gruppo di poliziotti di Manchester alla cui guida c’è una coraggiosa detective, Vivienne Deering, che in questo episodio deve affrontare Nora Attah, una matriarca nigeriana che si dedica al crimine. Nello stesso tempo all’interno della squadra deve vedersela con Christine Lickberg che l’ha sostituita durante il suo "anno sabbatico". Su Sky Atlantic, canale 110, alle 21.15, la serie televisiva "Mad Men", arrivata al secondo episodio della sesta stagione.

La vicenda è quella di una agenzia pubblicitaria di New York, e si svolge negli anni 60. Nell’episodio in onda, Don inizia un rapporto di amicizia con un chirurgo che abita nel suo palazzo, mentre la collega Peggy cerca di salvare la sua campagna pubblicitaria dedicata al Super Bowl. Su Fox Life, canale 114 con inizio alle 21.00, il primo episodio della 4° stagione della serie televisiva intitolata "Beauty & The Beast". Tra gli interpreti di questa stagione spicca Elisabeth Rohm. Protagonisti principali ancora Vincent e Catherine Chandler, che sono sposati ma vedono la loro luna di miele interrotta brutalmente. Su Sky Uno, canale 108, alle 21.15 in prima TV, il terzo episodio della 2° stagione di "Matrimonio a prima vista - Italia", con protagoniste tre coppie di sposi molto particolari.

Si tratta infatti di un esperimento televisivo, nel quale gli sposi che sono stati selezionati tra i molti aspiranti da tre dottori, un sociologo, uno psicologo ed un sessuologo, si sono conosciuti solo il giorno stesso delle nozze e sono impegnati nella luna di miele in 3 location da sogno, che dovrebbero aiutare i protagonisti a conoscersi meglio tra di loro per arrivare ad un matrimonio longevo. Su Sky Cinema 1, canale 301, alle 21.15 va in onda il film fantastico "Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini", con protagonista il piccolo Percy che ha problemi sia scolastici che nella vita privata in quanto è affetto da dislessia e da deficit di attenzione. Durante l’effettuazione di una gita scolastica in un museo, Percy, che in realtà è un semidio generato da Poseidone con una mortale, viene minacciato di morte da una sua professoressa, che in quel momento si è trasformata in un mostro alato e vuole che gli riveli dove si trova il fulmine di Zeus. Il film è stato diretto da Chris Columbus, ed interpretato da Uma Thurman, Catherine Keener, Pierce Brosnan, Sean Bean e Joe Pantoliano. Su Sky Cinema Hits, canale 304, dedicato in questi giorni ai personaggi di X men, va in onda alle 21.15, il film fantascientifico "Deadpool", con Ryan Reynolds, Jed Rees, Leslie Uggams, Ben Wilkinson, Morena Baccarin e T.J. Miller, e diretto da Tim Miller.

Il protagonista è Wade Wilson, un mercenario senza scrupoli, che dopo aver scoperto di avere un'anima gemella in una prostituta, Vanessa, scopre di essere malato di cancro. Per evitare di morire accetta di curarsi tramite un esperimento genetico messo in atto da un personaggio sinistro, esperimento che avrà esiti imprevedibili. Su Sky Cinema Family, canale 306, alle 21.00 il film di animazione "Il viaggio di Norm" con protagonista l’omonimo orso polare che può parlare con gli uomini e che dalla sua casa al Polo Nord raggiunge New York per impedire ad un imprenditore senza scrupoli di realizzare i suoi progetti nell’Artico. Giunto nella grande Mela, viene però scambiato per un attore. Regia di Trevor Wall e Anthony Bell. Su Sky Cinema Passion, canale 308, alle 21.00 in programmazione il film musicale "Chicago", diretto da Rob Marshall, ed interpretato da Richard Gere, Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Lucy Liu e Christine Baranski. Protagoniste principali due ballerine, Roxie e Velma, che uccidono i rispettivi mariti, ed il loro avvocato.

La trama si snoda tra il processo, la prigione, le confessioni, i tradimenti, ed i numeri di ballo, con la musica come filo conduttore. Su Sky Cinema Max, canale 312, alle 21.00 va in onda il film horror intitolato "The green Inferno", la vicenda di Justine, figlia di un membro dell'ONU, che per uscire dalla campana di vetro in cui vive ed è protetta, partecipa, insieme ad un gruppo di attivisti ad una azione nella foresta amazzonica andando ad incatenarsi agli alberi che dovrebbero essere abbattuti. Dopo la manifestazione un guasto all’aereo che riporta a casa il gruppo lo fa precipitare proprio in mezzo alla foresta dove si trovano a doversi difendere dai cannibali. Regia di Eli Roth e cast composto da Lorenza Izzo, Kirby Bliss Blanton, Aaron Burns, Daryl Sabara e Ariel Levy.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA SKY NEL DETTAGLIO:

Su Fox, ore 21.00 "24: Legacy" serie televisiva

Su Fox Crime, alle 21.05. "No Offence", serie poliziesca

Su Sky Atlantic, alle 21.15, "Mad men", serie televisiva

Su Fox Life, ore 21.00, "Beauty & The Beast", serie televisiva

Su Sky Uno, alle 21.15 "Matrimonio a prima vista - Italia", reality show

Su Sky Cinema 1, alle 21.15 "Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini", film fantastico

Su Sky Cinema Hits, alle 21.15, "Deadpool", film di avventura

Su Sky Cinema Family, alle 21.00 "Il viaggio di Norm", film di animazione

Su Sky Cinema Passion, ore 21.00, "Chicago", film musicale

Su Sky Cinema Max, alle 21.00, "The Green inferno", film horror

© Riproduzione Riservata.