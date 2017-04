STEFANO DE MARTINO/ News, urla con l’ex suocera alla stazione di Milano (Oggi, 20 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: URLA CON L’EX SUOCERA VERONICA COZZANI – Stefano De Martino torna a scontrarsi con Veronica Cozzani, la madre di Belen Rodriguez. A rivelare lo scoop è il settimanale Chi secondo il quale, pochi giorni fa, la signora Cozzani e il ballerino napoletano avrebbero avuto un duro scontro. “Che ci faceva Stefano - si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - alla stazione Centrale di Milano, al telefono, visibilmente nervoso? Il ballerino si è intrattenuto - urlando e sotto gli occhi del padre (al quale ha lanciato la sua giacca di pelle per poter parlare più comodamente) - per quasi trenta minuti al cellulare sbraitando contro una tale Veronica. Ovvero contro la madre di Belen Rodriguez. Parole dure, difficili da ripianare, tra i due".

I motivi dello scontro tra Stefano De Martino e la madre di Belen non sono noti ma sembra che tra i due siano volate parole durissime. Non è la prima volta, comunque, che Stefano si scontra con la famiglia dell’ex moglie. Lo scorso settembre, il ballerino ebbe un duro litigio con il padre della Rodriguez a causa di alcuni accordi sulla custodia di Santiago. Recentemente, invece, è stato Jeremias Rodriguez ad attaccare il ballerino sui social senza, però, ricevere la replica del ballerino che, in quel caso, ha preferito restare in silenzio.

