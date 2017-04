STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni 20 aprile: video, la mamma di Virginia Raggi. Quali servizi vedremo oggi?

Striscia la Notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, ANTICIPAZIONI 20 APRILE: VIDEO, LA MAMMA DI VIRGINA RAGGI PARLA COI POLITICI. CHE SERVIZI VEDREMO OGGI? - Il tg satirico più irriverente della tv torna stasera sul piccolo schermo nella sua versione integrale dopo l’edizione ridotta andata in onda ieri per lasciare spazio al match Barcellona - Juventus, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Stasera ritroveremo Ficarra e Picone in onda puntuali alle 20.40 per una puntata di Striscia la Notizia che ci terrà compagnia fino alle 21.10, quando la rete trasmetterà il film in prima tv “Ma che bella sorpresa”. In attesa di scoprire quali saranno i servizi di oggi, possiamo rivedere Valeria Graci nei panni della mamma di Virginia Raggi. Nel servizio trasmesso ieri abbiamo visto la finta mamma della sindaca pentastellata di Roma chiacchierare con politici come Vincenzo Vita, Matteo Colaninno del PD, Laura Ravetto di Forza Italia, Fabrizio Cicchitto di Alternativa Popolare e Cesare Damiano del PD. Quasi tutti si sono fermati a chiacchierare con la mamma di Virginia, che ha parlato loro delle sue preoccupazioni per la figlia e dei problemi che la sindaca sta affrontando a Roma, come quello dei tanti topi che infestano la Capitale. Clicca qui per vedere il video.

