Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill contesta la sceneggiatura del nuovo capitolo? - Qualcosa di unico o un vero e proprio flop che i fan saranno pronti a boicottare? Star Wars: Gli ultimi Jedi arriverà in Italia sono a fine anno ma tutti sono già sul piede di guerra. Dopo la mezza delusione avuta con "Il Risveglio della forza" firmato da J.J. Abrams, anche il nuovo capitolo della saga è destinato a far discutere soprattutto quando è Luke Skywalker a dire la sua a riguardo. Star Wars: Gli ultimi Jedi non va molto a genio a Mark Hamill che ha deciso di dire la sua riguardo la sceneggiatura del nuovo capitolo della saga e i cultori della saga sono già disposti ad andare dietro al loro leader. La saga ideata da George Lucas potrebbe prendere una piega inaspettata in questo nuovi capitolo che potrebbe addirittura cambiarne le fondamenta per sempre cambiando quello che sappiamo sugli Jedi.

Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill contesta la sceneggiatura del nuovo capitolo? - L'ormai 65enne Mark Hamill che ormai ha fatto per oltre metà della sua vita ha prestato il suo volto a Luke Skywalker, ha confermato al regista di Star Wars. Gli Ultimi Jedi: "Non sono d'accordo con quello che hai deciso per il mio personaggio nel nuovo film". Ma se due indizi fanno una prova, ecco arrivare anche la dichiarazione di un'altra protagonista ovvero Daisy Ridley, Rey nella pellicola. L'attrice non ha usato i toni del collega ma ha voluto sottolineare il fatto che il film di Johnson è "Qualcosa di diverso dal solito" e che il regista "ha avuto modo di fare qualcosa di unico e mai visto prima". Questo sarà un pregio o un difetto della nuova pellicola della saga? I fan sono già in crisi dopo queste dichiarazioni, faranno bene?

